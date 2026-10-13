El año contará con doce días festivos de ámbito nacional, aunque solo nueve serán comunes a todas las comunidades autónomas. El 1 de noviembre y el 6 de diciembre caerán en lunes, lo que permitirá disfrutar de dos fines de semana largos

El calendario laboral de 2027 incluirá doce días festivos en España, nueve de ellos comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A estas jornadas se sumarán las festividades propias de cada territorio y hasta dos días festivos locales por municipio.

Calendario 2027. RTVC

Entre las ocho fiestas nacionales que las comunidades autónomas no pueden sustituir figuran Año Nuevo, Viernes Santo, la Fiesta del Trabajo, la Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, el Día de la Constitución, la Inmaculada Concepción y Navidad. A estas fechas se añade la Epifanía del Señor, el 6 de enero, que las comunidades pueden reemplazar por otra celebración tradicional, aunque ninguna ha optado por hacerlo en 2027.

Dos fines de semana largos en noviembre y diciembre

El año comenzará con un festivo en viernes, el 1 de enero, una jornada que también se repetirá el 26 de marzo, Viernes Santo. En cambio, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, caerán en lunes, lo que permitirá prolongar el descanso durante esos dos fines de semana.

Por su parte, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 25 de diciembre, Navidad, serán sábado, mientras que el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, caerá en domingo. La Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, se celebrará en martes, y la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, en miércoles.

El Jueves Santo será festivo en la mayoría de las comunidades

La mayoría de los territorios también celebrarán el Jueves Santo, el 25 de marzo, con la excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Entre las fiestas autonómicas sustituibles, seis comunidades han elegido el lunes 16 de agosto, día siguiente a la Asunción de la Virgen: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid. Por su parte, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana celebrarán San José el 19 de marzo.

El Lunes de Pascua, el 29 de marzo, será festivo en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha celebrará el Corpus Christi el 27 de mayo, mientras que Cataluña tendrá como festivo propio San Juan, el 24 de junio.

Los nueve festivos comunes de 2027

La relación de las nueve jornadas festivas comunes a todo el país queda distribuida de la siguiente manera:

1 de enero, viernes: Año Nuevo.

Año Nuevo. 6 de enero, miércoles: Epifanía del Señor.

Epifanía del Señor. 26 de marzo, viernes: Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo, sábado: Fiesta del Trabajo.

Fiesta del Trabajo. 15 de agosto, domingo: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. 12 de octubre, martes: Fiesta Nacional de España.

Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre, lunes: Todos los Santos.

Todos los Santos. 6 de diciembre, lunes: Día de la Constitución.

Día de la Constitución. 8 de diciembre, miércoles: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, sábado: Natividad del Señor.

A estas fechas se sumarán los festivos autonómicos y locales correspondientes a cada territorio. El calendario definitivo de días de descanso dependerá, por tanto, de la comunidad autónoma y del municipio de residencia.