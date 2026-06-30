Calendario CD Tenerife 2026-2027: jornadas, fechas, rivales y resultados

Calendario completo de LaLiga Hypermotion para el CD Tenerife 26-27

Consulta el calendario completo del CD Tenerife para la temporada 2026‑2027 en LaLiga Hypermotion. Todas las jornadas, partidos, fechas clave, rivales, horarios y resultados. Descubre los partidos clave de la temporada y accede a las crónicas actualizadas.

Calendario completo del CD Tenerife en LaLiga Hypermotion en la temporada 26-27 / RTVC





Fechas destacadas del CD Tenerife

El CD Tenerife regresa en la temporada 26-27 a LaLiga Hypermotion.

La fecha de inicio marcada para esta categoría será el fin de semana del 16 de agosto. Terminará la competición el fin de semana del 30 de mayo de 2027.

Calendario completo CD Tenerife 26‑27

Equipos que disputarán LaLiga Hypermotion 26‑27

AD Ceuta

Albacete Balompié

Burgos CF

Cádiz CF

Celta Fortuna

CD Castellón

CD Leganés

CD Sabadell FC

CD Tenerife

Córdoba CF

Eldense FC

FC Andorra

Girona FC

Granada CF

RCD Mallorca

Real Oviedo

Real Sociedad B

Real Sporting de Gijón

Real Valladolid

SD Eibar

UD Almería

UD Las Palmas

Horario y dónde ver en directo la presentación del calendario del CD Tenerife

A partir de las 19:00 horas (hora canaria) se conocerá la presentación del calendario oficial del CD Tenerife. Se conocerá cuál es el primer rival al que se enfrentará el club blanquiazul en su regreso a la categoría de plata del fútbol español, también se sabrá dónde cerrará la temporada.

Una de las fechas más destacadas para los aficionados blanquiazules será la que marque el derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas, ambos equipos se reencuentran en competición liguera. Esta tarde se sabrá la fecha del partido en la primera parte de la competición y la fecha en la segunda vuelta.







