El futbolista gaditano ha disputado 121 partidos y ha firmado 20 goles con el club amarillo

La UD Las Palmas ha anunciado este martes el fin de la etapa del futbolista andaluz Francisco Jesús Crespo García ‘Pejiño’ como jugador del club grancanario, tras acabar la vinculación contractual que unía a ambas partes.

El extremo ‘Pejiño’ se desvincula de la UD Las Palmas. Imagen del club

El extremo gaditano cierra su trayectoria como jugador amarillo después de disputar 121 partidos oficiales, en los que ha firmado 20 goles, con un paso de seis meses cedido en el Elche en la segunda mitad de la temporada 2024-2025.

Desde su llegada al club en 2020, Pejiño ha formado parte de momentos importantes en la historia reciente de la entidad, «aportando verticalidad y capacidad para generar peligro, además de su compromiso sobre el terreno de juego, y siendo partícipe del camino que llevó al equipo de regreso a la máxima categoría del fútbol español», destaca el comunicado emitido por club isleño.

Finalmente, la UD Las Palmas ha agradecido al futbolista andaluz «su profesionalidad» y le desea «mucha suerte en sus próximos retos profesionales».