El La Laguna Tenerife a través de sus redes sociales ha comunicado la renovación del jugador aurinegro Marcelinho Huertas por una temporada más

Marcelinho Huertas continuará en el La Laguna Tenerife. Así lo ha comunicado el club aurinegro a través de las redes sociales. Era una incógnita el futuro del jugador para la temporada 26-27 y será una de las piezas claves en el nuevo equipo que dirigirá Jaka Lakovic.

Marcelinho Huertas renovación con el La Laguna Tenerife

El base brasileño continuará una temporada más en las filas del CB Canarias. Será su octava temporada consecutiva con la camiseta canarista.

Cartel con el que el La Laguna Tenerife anunció la renovación de Marcelinho Huertas

El nuevo entrenador del conjunto de Tenerife ya anunció en su presentación que estaba en conversaciones con el jugador para que continuase en el equipo tinerfeño. Este martes el equipo comenzaba a dar pistas sobre el futuro del jugador a través de las redes sociales con el mensaje «La conexión que une a La Laguna con Brasil va más allá de la escultura del Padre Anchieta…»

Trayectoria en la pasada temporada de Marcelinho Huertas

En la última temporada, Huertas disputó 49 partidos oficiales entre todas las competiciones. Consiguió medias de 14,9 puntos y 5,5 asistencias en la ACB, entre el torneo doméstico y los playoff; y 12 puntos y 6,2 asistencias en la Basketball Champions League (BCL).

En el año más anotador de su carrera en la fase regular de la Liga Endesa (promedió 15,6 puntos por choque), Marcelinho fue el mejor asistente de la categoría (5,7) por tercera vez consecutiva, quinta de su carrera, igualando el tope histórico de Elmer Bennett, además fue el mejor lanzador de tiros libres de la liga, con un 94% de acierto y fue incluido en el ‘Segundo Mejor Quinteto’ de la temporada, tanto en la ACB como en la BCL, competición en la que fue además galardonado como el ‘Mejor jugador’ del decenio, coincidiendo con el décimo aniversario del torneo.