Muere un niño de 14 años en la costa de Mogán

El menor fue localizado con signos de ahogamiento en una zona costera entre las playas de Amadores y Puerto Rico, en el municipio de Mogán

Imagen de archivo de un helicóptero del 112 Canarias.

Un niño de 14 años ha fallecido esta tarde en la costa de Mogán en Gran Canaria.

A pesar del amplio dispositivo desplegado por tierra, mar y aire para intentar rescatarlo el cuerpo del niño de 14 años fue localizado bajo el agua y trasladado a la helisuperficie de Amadores en el sur de la isla.

Efectivos de Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias y Protección Civil colaboraron en el dispositivo de emergencia por mar y tierra

Los servicios de emergencia certificaron el fallecimiento del menor pasadas las 14:30 horas de este martes, 18 de agosto.