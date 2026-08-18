Muere un niño de 14 años en la costa de Mogán

El menor fue localizado con signos de ahogamiento en una zona costera entre las playas de Amadores y Puerto Rico, en el municipio de Mogán
Un niño de 14 años ha fallecido esta tarde en la costa de Mogán en Gran Canaria.
A pesar del amplio dispositivo desplegado por tierra, mar y aire para intentar rescatarlo el cuerpo del niño de 14 años fue localizado bajo el agua y trasladado a la helisuperficie de Amadores en el sur de la isla.
Efectivos de Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias y Protección Civil colaboraron en el dispositivo de emergencia por mar y tierra
Los servicios de emergencia certificaron el fallecimiento del menor pasadas las 14:30 horas de este martes, 18 de agosto.