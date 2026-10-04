El incidente se produjo sobre las 15:32 horas de este sábado, cuando varios bañistas alertaron al 112 de que habían sacado del agua a un hombre inconsciente a unos 100 metros de la costa

Un helicóptero trasladó al bañista a un centro hospitalario. Imagen 112 Canarias

Un bañista de 54 años ha fallecido este sábado después de que lo rescatasen del mar con signos de ahogamiento en la playa de Esquinzo, en el municipio majorero de La Oliva, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo sobre las 15:32 horas, cuando varios bañistas alertaron al 112 de que habían sacado del agua a un hombre inconsciente a unos 100 metros de la costa.

El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) indicó por teléfono a los alertantes cómo practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada de los equipos sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, personal de Atención Primaria del centro de salud de Corralejo y dos helicópteros medicalizados.

En parada cardiorrespiratoria

A su llegada, los sanitarios comprobaron que el afectado presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuaron con maniobras de reanimación avanzadas, aunque finalmente confirmaron su fallecimiento.

En el dispositivo participaron también efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), bomberos de La Oliva, personal de Salvamento en playas, Policía Local y Guardia Civil.

Los bomberos aseguraron la zona para facilitar el aterrizaje de las aeronaves, mientras que el helicóptero del GES trasladó el cuerpo hasta el punto donde se encontraban los agentes de la Guardia Civil y la autoridad judicial, debido a las dificultades de acceso a la playa.