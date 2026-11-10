Cierre de la playa de Las Marañuelas en Mogán, por la contaminación generada por el hundimiento de un barco afectado por la borrasca Bruna

Este lunes, se ha decretado el cierre de la playa de Las Marañuelas por el Ayuntamiento de Mogán. Este hecho se ha producido por la contaminación generada por el hundimiento de un barco afectado por la borrasca Bruna. Informan que continuará al menos dos días más cerrada, según ha anunciado este martes el consistorio.

Playa de Las Marañuelas. Ayuntamiento de Mogán

El vertido de combustible generado por este hundimiento en la costa de Arguineguín está siendo analizado por el Ayuntamiento, como ha solicitado el Gobierno canario para evaluar el estado del agua. Además, es fundamental determinar las condiciones necesarias para reabrir la playa, indica en un comunicado la institución local.

Inspectoras de Salud Pública del Gobierno de Canarias han visitado este martes la zona para evaluar la situación y han valorado las medidas preventivas adoptadas desde un primer momento por el consistorio.

La prioridad es la seguridad de los bañistas

El concejal de Playas, Willy García, ha lamentado tener que mantener cerrada esta instalación en plena temporada alta, y ha subrayado que la prioridad es la seguridad de los bañistas.

Según las indicaciones técnicas, será necesario esperar entre dos y tres días para completar la limpieza de la zona, que presenta contaminación por gasoil.

Además, se han solicitado nuevas analíticas para comprobar el estado del agua y evaluar su evolución.

Evitar nuevos hundimientos

García ha señalado que este incidente «vuelve a poner de manifiesto la necesidad de abordar la situación de las embarcaciones que permanecen fondeadas en el litoral de Arguineguín y que, ante episodios de mala mar, pueden acabar hundiéndose y provocar vertidos».

El edil ha insistido en la necesidad de establecer un punto de encuentro entre Puertos Canarios, la Dirección General de Costas, Capitanía Marítima de Las Palmas y el Consistorio para buscar soluciones que eviten nuevos hundimientos y sus consecuencias sobre el litoral y las playas del municipio.