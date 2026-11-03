El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto un caso para investigar el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel

La muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, la mañana de este martes, 3 de noviembre, se investigará por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Jesús de Miguel y Owono en un lance del partido previo a la durísimo golpe recibido por el jugador blanquiazul. LaLiga

El caso se ha judicializado con la intención de determinar qué ocurrió durante el lance del juego.

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

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