El delantero madrileño llegó al CD Tenerife en julio de 2025 después de destacar con el Castellón y fue una de las piezas del ascenso blanquiazul con 11 goles

Informa: Redacción Informativos RTVC

La preocupación se ha instalado en el CD Tenerife después del grave incidente sufrido por Jesús de Miguel durante el partido frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. El delantero blanquiazul quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte choque con el guardameta visitante Jesús Owono, que había salido de su área para intentar despejar un balón largo. El encuentro terminó siendo suspendido con empate a dos.

Los servicios sanitarios atendieron al atacante durante varios minutos sobre el césped antes de trasladarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El CD Tenerife confirmó posteriormente que Jesús de Miguel permanecía ingresado en la UCI y que se encontraba estable dentro de la gravedad.

Jesús de Miguel, el goleador que encontró en Tenerife su sitio / CD Tenerife

Jesús de Miguel, un delantero con experiencia y gol

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996, acababa de cumplir 30 años. Delantero centro zurdo, de alrededor de 1,90 metros de altura, luce el dorsal 9 del conjunto tinerfeño y tiene contrato con el club hasta junio de 2028.

Su carrera había estado especialmente ligada a la antigua Segunda División B y a Primera Federación. Antes de instalarse en el fútbol profesional pasó por equipos como Inter de Madrid, AD Unión Adarve, CF Fuenlabrada, CDA Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, antes de dar uno de los pasos más importantes de su trayectoria con el CD Castellón.

Con el Fuenlabrada formó parte del equipo que conquistó su categoría y consiguió el ascenso a Segunda División. Más tarde, con el Navalcarnero, anotó cuatro goles durante la temporada 2020/21, mientras que con Unionistas de Salamanca firmó 12 tantos en la campaña 2021/22.

Jesús de Miguel en su etapa en el CDA Navalcarnero / CDA Navalcarnero

La explosión en Castellón antes de llegar al Tenerife

Su etapa más destacada antes de vestir de blanquiazul llegó en el CD Castellón. De Miguel permaneció alrededor de dos temporadas y media en Castalia y se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto albinegro.

En total, el delantero anotó 25 goles con el Castellón, según los datos ofrecidos por el propio CD Tenerife en su presentación. Su mejor temporada llegó en la 2023/24, cuando consiguió 16 tantos en Primera Federación y contribuyó de manera decisiva al ascenso del equipo castellonense a LaLiga Hypermotion.

Ya en Segunda División, durante la temporada 2024/25, anotó tres goles con el Castellón antes de cerrar su etapa en el club y emprender rumbo hacia Canarias.

Jesús de Miguel con el CD Castellón / CD Tenerife

Llegó al CD Tenerife en julio de 2025

El CD Tenerife anunció oficialmente su fichaje el 8 de julio de 2025. El delantero llegó procedente del Castellón y firmó por tres temporadas, hasta junio de 2028, en un momento en el que el equipo afrontaba el reto de regresar al fútbol profesional después de su descenso a Primera Federación.

Curiosamente, De Miguel ya conocía el Heliodoro muchos años antes de convertirse en jugador blanquiazul. En mayo de 2018 había disputado allí con el Internacional de Madrid la eliminatoria de ascenso ante el Tenerife B. El madrileño fue titular en aquel partido y consiguió celebrar el ascenso de su equipo en el estadio que años después se convertiría en su casa.

Su adaptación al Tenerife fue prácticamente inmediata. En sus primeros cinco encuentros de la temporada 2025/26 alcanzó los seis goles, una cifra que le permitió superar las marcas goleadoras de Enrique Vicedo y Aridane Santana en las cinco primeras jornadas desde la incorporación del club al fútbol nacional en 1953.

La RFEF lo eligió además MVP de Primera Federación del mes de septiembre de 2025 después de sumar seis goles y tres asistencias en sus primeros cinco partidos. En aquel momento ya figuraba entre los principales goleadores históricos de la competición.

Jesús de Miguel celebra un gol con el Tenerife / CD Tenerife

Once goles en el regreso del Tenerife a Segunda

De Miguel terminó la temporada 2025/26 como uno de los nombres propios del ascenso del CD Tenerife. El delantero cerró el campeonato con 11 goles en Primera Federación, además de aportar varias asistencias, formando junto a Enric Gallego una de las parejas ofensivas más productivas de la categoría.

Su rendimiento volvió a situarlo en el escaparate durante el verano. Equipos como el Real Zaragoza se interesaron por su fichaje, aunque el atacante terminó permaneciendo en Tenerife para afrontar el regreso del conjunto insular a LaLiga Hypermotion.

La preparación de la nueva temporada, sin embargo, estuvo marcada por problemas de pubis que arrastraba desde el curso anterior y que le impidieron realizar la pretemporada con normalidad. Esta circunstancia redujo notablemente su protagonismo durante los primeros meses del campeonato 2026/27.

Antes del encuentro contra el Andorra acumulaba pocos minutos en Segunda esta temporada y todavía no había marcado. LaLiga contabilizaba cuatro apariciones ligueras, todas ellas sin ser titular, y ningún gol.

Jesús de Miguel ha marcado 11 once goles con el CD Tenerife / CD Tenerife

Un grave incidente que paralizó el Heliodoro

El partido de este lunes ante el Andorra quedó completamente en un segundo plano en sus últimos instantes. Owono salió lejos de su portería para disputar un balón y chocó violentamente con De Miguel. El delantero cayó al césped y tuvo que recibir asistencia sanitaria inmediata mientras compañeros y aficionados observaban con preocupación la actuación de los servicios médicos. El guardameta recibió la tarjeta roja.

El árbitro decidió finalmente suspender el encuentro, que se encontraba 2-2 y ya en el tiempo añadido. Tras ser evacuado del estadio, De Miguel ingresó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.