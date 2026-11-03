Muere Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife

El jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, recibió una dura entrada en el partido que disputó este lunes el CD Tenerife ante el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López

Jesús de Miguel, imagen cedida por el CD Tenerife

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda», ha informado el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria.

Así esperaba la afición del CD Tenerife la salida del futbolista Jesús de Miguel este lunes tras el incidente ocurrido en el partido entre el conjunto blanquiazul y el FC Andorra

Encuentro suspendido

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. ´

Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

«No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace», ha agregado el club.

Asimismo, ha agradecido «todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas» y ha solicitado máximo respeto a su privacidad «en estos terribles momentos».

Condolencias por la muerte del jugador

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente, Manuel Domínguez, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han sido algunos de los líderes políticos de las islas que han trasladado sus condolencias por la muerte del futbolista del CD Tenerife.

En concreto, Clavijo ha señalado a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X que la muerte del futbolista le duele «profundamente» y ha lamentado que se trate de una vida «tan joven, con tantos sueños y tanto por delante».

También ha enviado todo su cariño a la familia del jugador, sus compañeros y a quienes le querían, así como a la «gran familia» del CD Tenerife y a la afición blanquiazul en estos momentos.

Por su parte, Manuel Domínguez, también en la red social X, ha expresado que lo sucedido con Jesús de Miguel «deja a toda Canarias con el corazón encogido».

Finalmente, Ángel Víctor Torres ha puesto un mensaje en el que resalta que la noticia es desoladora. «Desolador. Sin palabras. Traslado mi pesar a la familia, a las amistades de Jesús de Miguel, al CD Tenerife y a toda la afición blanquiazul. D.E.P.», apuntó.

Jugadores se acercan al centro hospitalario

Jugadores del CD Tenerife y dirigentes de la entidad blanquiazul se acercan al centro hospitalario donde ha fallecido el jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

Los jugadores del CD Tenerife Alassan y Salifo. Imagen RTVC Jorge Moreno y Jesús Álvarez, jugadores del club blanquiazul. Imagen RTVC José León, jugador del CD Tenerife. Imagen RTVC

Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife. Imagen RTVC

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, a su llegada este martes al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de santa Cruz de Tenerife. EFE/ Alberto Valdés Suso Santana y Anthony Landázuri a su llegada al Hospital de la Candelaria. Imagen RTVC

Primeras flores en el Heliodoro

Primeras flores en el Heliodoro Rodríguez López tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Muestras de solidaridad y cariño al jugador del CD Tenerife tras el incidente de este lunes en el partido ante el FC Andorra.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La UEFA se suma a las muestras de solidaridad

El fútbol europeo, encabezado por la UEFA, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel por lo que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones continentales de la semana.

«La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil», indicó la UEFA en sus redes sociales.

Te puede interesar: