El 3 de noviembre quedará grabado en la memoria. A las 8 de la mañana el CD Tenerife comunicaba la muerte del jugador Jesús de Miguel

La muerte del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, ha generado una ola de comentarios y condolencias en redes sociales desde que se conoció la noticia del fallecimiento del jugador.

El FC Andorra acaba de emitir un comunicado oficial en sus redes sociales expresando su dolor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, después de la fuerte entrada que sufrió por parte del portero del club del Principado, Jesús Owono.

El club del Principado, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y también como máximo responsable del equipo técnico, llegó a las cuatro de la madrugada a Barcelona con todos sus integrantes bastante afectados.

Además, el portero Jesús Owono borró sus redes sociales.

El Castellón mostró este martes su consternación por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, quien vistió la camiseta albinegra durante dos temporadas y media y dejó el club en el verano de 2025.

El Castellón recordó que De Miguel «defendió» con «orgullo» su camiseta. «Celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará, afirmó el club, que dijo compartir la pena con el Tenerife y su afición.

De Miguel jugó entre enero de 2023 y junio de 2025 en el Castellón y fue pieza clave del ascenso a Segunda división. Como ‘orellut‘ jugó 88 partidos en los que anotó 25 goles.

Gerard Piqué, máximo accionista y también máximo responsable del equipo técnico del FC Andorra, afirmó que lamenta con toda su alma el fallecimiento de Jesús de Miguel, que murió este martes tras sufrir la víspera un golpe con el guardameta del conjunto andorrano Jesús Owono.

«Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús», publicó en sus redes sociales el dirigente del club del Principado.

El exfutbolista del Barça y de la selección española siguió como de costumbre el partido del lunes al mediodía de su equipo contra el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y se le vio bastante afectado por lo sucedido.

Esta es la primera manifestación de Gerard Piqué de manera pública después del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, tras una dura entrada en la disputa de un balón dividido con Jesús Owono, en el minuto 108 del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este martes estar «profundamente entristecido» por «el terrible dolor de una pérdida irreparable» del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel tras el fuerte golpe que recibió por parte del portero del Andorra Jesús Owono.

«Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz», añade Tebas en su mensaje.

El Atlético de Madrid se unió este martes “al dolor por el fallecimiento” del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda y envió su “más sentido pésame” a sus familiares, amigos y todos los miembros y aficionados del club canario.

“Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del CD Tenerife. Descanse en paz”, publicó el club madrileño en sus canales oficiales.

El Athletic Club ha dicho estar «sin palabras», en un mensaje en las redes sociales, en el que ha expresado su «más sentido pésame a familiares, amigos y al club», a quienes ha enviado «mucho ánimo en estos duros momentos».

La Real Sociedad se ha unido «al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel». «Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y al club. Goian bego (Descanse en paz).

Por su parte, el Deportivo Alavés ha trasladado su pésame a la familia y allegados del delantero del Tenerife, así como al club y a «toda la familia blanquiazul». «Todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Goian bego«, ha agregado.

El FC Barcelona lamentó este martes la «trágica noticia» del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y envió su «apoyo y ánimo» a la familia y amigos del jugador en «estos momentos tan difíciles».

«Desde el FC Barcelona, lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles», publicó el club catalán en sus redes sociales.

El Real Madrid ha lamentado «profundamente» el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel y ha expresado sus condolencias y cariño a sus familiares, compañeros y al club tinerfeño.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife», señala en su cuenta de X el club que dirige Florentino Pérez.

El Espanyol ha aplazado a este miércoles la presentación de Eder Sarabia como nuevo entrenador del primer equipo, inicialmente prevista para este martes, por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, según anunció el club catalán.

El Espanyol se ha sumado a las muestras de cariño y respeto: «Consternados y profundamente tristes por la pérdida de Jesús de Miguel. Desde el Espanyol nos unimos al dolor de su familia, allegados y de todo el Tenerife en estos momentos tan difíciles. Todo nuestro cariño y abrazo sincero. Descanse en paz«.

La presentación de Eder Sarabia tendrá lugar mañana, miércoles, a las 13.30 horas en el RCDE Stadium. El técnico vasco desgranará los detalles de su proyecto.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha expresado este martes su «inmensa tristeza» por el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y ha subrayado que «el vacío que deja es enorme» por su «compromiso y pasión» por el fútbol.

«El vacío que deja es enorme. Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros. En estos momentos de inmensa tristeza, hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros», señala el mensaje en X del sindicato de futbolistas.

Para la entidad que dirige David Aganzo, De Miguel «siempre formará parte» de la familia de AFE. «Descansa en paz, nunca te olvidaremos», concluye el pésame.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha unido este martes al dolor por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel y ha trasladado su «más profundo pesar» a sus familiares, al club tinerfeño y a su afición.

«El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy», reza el mensaje en X de la institución que dirige Rafael Louzán.

El texto añade: «Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Club Deportivo Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz».

El Granada ha recibido “con enorme tristeza” el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, que es el rival de los rojiblancos en el partido de la Liga Hypermotion previsto para el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes y que, todo hace indicar, será aplazado.

“Desde el Granada CF recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Mandamos todo nuestro apoyo y nuestro más sincero pésame a su familia, sus compañeros y toda la afición del Club Deportivo Tenerife en estos duros momentos”, expuso el club andaluz en un comunicado.

“La familia rojiblanca está con vosotros. Descansa en paz, Jesús”, añadió.

El Granada se ha puesto a disposición del Tenerife y de LaLiga en estos complicados momentos, tanto para el club insular como para el fútbol español, y asume que hay muchas posibilidades de que el partido del sábado sea aplazado.

Pedro Rodríguez, el jugador canario campeón del mundo con España en 2010 y quien se retiró del fútbol hace pocas semanas, afirmó: «Muy afectado por el fallecimiento de Jesús. Todo mi cariño y amor para su familia y amigos por esta pérdida irremplazable. Un abrazo muy fuerte a todo el tinerfeñismo».

Clubes extranjeros como el Manchester United, el Liverpool, el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles, el Fenerbahçe o la Bundesliga también publicaron muestras de solidaridad y ánimo.

De Miguel, de 30 años, militó en varios clubes madrileños, como el Unión Adarve, desde el que señalaron: «No tenemos palabras… Jesús, dejas un vacío enorme. Te vas antes de tiempo. Estamos rotos. Toda la fuerza y el cariño para su familia y amigos. Descansa en paz«.

La Federación de Fútbol de Madrid también se sumó al recuerdo: «Jesús deja una profunda huella en numerosos clubes madrileños y de toda España, así como en todas aquellas personas que tuvieron la fortuna de compartir con él su camino en el mundo del fútbol».

Los jugadores del Real Madrid, encabezados por el francés Kylian Mbappé, tuvieron mensajes de recuerdo y homenaje para el futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

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