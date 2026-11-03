La familia blanquiazul comienza a congregarse en los alrededores del estadio Heliodoro Rodríguez López tras conocer el fallecimiento del jugador Jesús de Miguel

Tras conocerse a primera hora de esta mañana el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, los aficionados han comenzado a congregarse de forma espontánea en las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López para mostrar su respeto y condolencias.

El Heliodoro Rodríguez López se viste de luto tras la muerte de Jesús de Miguel / Sheila Bolívar

Minuto de silencio en el Heliodoro Rodríguez López

La Federación de Peñas del CD Tenerife ha convocado a las 18.00 horas un minuto de silencio en la puerta 9 del estadio. Esta entrada ha sido el lugar de homenaje debido a que el delantero Jesús de Miguel portaba ese dorsal.

Los aficionados dejan flores en el homenaje / Sheila Bolívar

Continúan dejando flores, velas y mensajes de cariño / Sheila Bolívar

Los aficionados van llegando a la puerta 9 del estadio para dar sus muestras de respeto. Desde que se ha conocido la noticia, los seguidores del equipo blanquiazul continúan dejando flores, velas y mensajes de cariño en el homenaje, creado para el delantero, que crece con los minutos.

El homenaje crece con los minutos / Sheila Bolívar

Mucha conmoción entre los aficionados que se mantienen congregados a las puertas del estadio para mostrar su respeto.

Los aficionados se muestran conmocionados ante el fallecimiento de Jesús de Miguel / Sheila Bolívar

Muestras de cariño y condolencias en el Heliodoro Rodríguez López / Sheila Bolívar

Los aficionados encienden velas para conmemorar a Jesús de Miguel / Sheila Bolívar

Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos con lágrimas en los ojos, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio.

Los seguidores del CD Tenerife muestran su respeto / Sheila Bolívar

Extienden carteles en conmemoración al jugador Jesús de Miguel / Sheila Bolívar

Los aficionados recuerdan al delantero / Sheila Bolívar

El jugador recibió una dura entrada en el partido ante el FC Andorra

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria.