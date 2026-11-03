El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que «el tinerfeñismo está de luto» tras el fallecimiento del jugador del club blanquiazul Jesús de Miguel

Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, ha trasladado el dolor de la entidad blanquiazul por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, ocurrido este martes tras sufrir un fuerte golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra.

«Una acción sin precedentes, a la cual nos enfrentamos por primera vez y estamos muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, por mucho que las trates de entender, son muy difíciles de aceptar», manifestó García, visiblemente afectado por lo sucedido.

El máximo accionista también agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas y explicó que, por deseo expreso de la familia, el cuerpo del futbolista será trasladado a Madrid entre este miércoles y el jueves. El último adiós tendrá lugar en Navahermosa, en la provincia de Toledo, donde estarán presentes los integrantes de la primera plantilla del CD Tenerife y representantes de la directiva.

Además, Rayco García anunció la intención del club de convocar a toda la afición blanquiazul y a la sociedad tinerfeña el próximo sábado, a las 18.00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

«Nos gustaría convocar a toda nuestra afición, a toda la isla, a las seis de la tarde en el Heliodoro, donde le daremos el último adiós entre todos y donde uniremos fuerzas para salir entre todos de esto adelante», señaló.

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres (d), y el máximo accionista del club Rayco Garcia (i) atienden a los medios de comunicación tras salir este martes del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde el delantero Jesús de Miguel falleció esta mañana tras el golpe que sufrió ayer en el partido contra el Andorra. EFE/ Alberto Valdéz

Miñambres expresa el profundo dolor del tinerfeñismo

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha expresado el profundo dolor que atraviesa el club tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel. El dirigente blanquiazul ha reconocido que se trata de una situación sin precedentes en el fútbol y ha apelado a la unión de toda la familia tinerfeñista para afrontar estos momentos.

«Es un día muy triste para todo el sentimiento blanquiazul. Yo creo que para el fútbol mundial es una situación no vivida, en la que un jugador muere en un terreno de juego», manifestó Miñambres.

Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife

El presidente reconoció que el equipo y el entorno del club necesitarán tiempo para superar la pérdida, así como apoyo especializado y el respaldo de sus aficionados. «Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy», explicó.

Miñambres también destacó la importancia de permanecer unidos para rendir al futbolista el homenaje que merece. «Pasaremos el luto, nos uniremos, se unirá toda la gente alrededor de este sentimiento, que nos hará estar mucho más unidos. Hay que hacerle el homenaje que se merece y, a partir de ahí, lo llevaremos siempre en el corazón», añadió.

El CD Tenerife pide aplazar sus próximos compromisos

La tragedia también ha obligado al club a solicitar la suspensión de sus próximos encuentros oficiales, tanto de LaLiga Hypermotion como de la Copa del Rey.

Miñambres confirmó que ya han mantenido conversaciones con LaLiga y que el Granada ha mostrado su apoyo a la petición de aplazamiento. Asimismo, avanzó que el CD Tenerife hablará con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para trasladar la misma solicitud respecto al partido frente al Badajoz.

El objetivo es disponer de unos días para afrontar el duelo antes de retomar la competición, previsiblemente con el encuentro frente al Ceuta.

«Necesitamos ese tiempo para tratar de recuperarnos lo mínimo que podamos», señaló el presidente, que insistió en la necesidad de que jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club puedan afrontar una pérdida que ha conmocionado a toda la entidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Traslado de los restos mortales de Jesús de Miguel

El cuerpo de Jesús de Miguel viajará en las próximas horas hasta Navahermosa (Toledo), localidad de origen de su familia, donde recibirá el último adiós de sus seres queridos.

Informan: Carmen Zamora / Andrés Pérez

La plantilla del CD Tenerife se despide de Jesús de Miguel

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