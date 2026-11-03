La puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López, a las 18:00 horas de la tarde, es la zona elegida por la Federación de Peñas del CD Tenerife para despedir a Jesús de Miguel con un minuto de silencio

Extienden carteles en conmemoración al jugador Jesús de Miguel. Imagen RTVC / Sheila Bolívar

La Federación de Peñas del CD Tenerife ha convocado a todas las peñas y aficionados del club blanquiazul a guardar un respetuoso minuto de silencio esta tarde a las 18:00 horas en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López tras el fallecimiento del jugador blanquiazul Jesús de Miguel. Desde la Federación de Peñas se indica que “en estos momentos tan duros, queremos permanecer más unidos que nunca”.

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Te puede interesar: