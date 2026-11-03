Los partidos de la Copa del Rey y Copa de la Reina de fútbol de este martes, 3 de noviembre, quedan aplazados

Se suspende la presentación del partido de la Sub-21, que se iba a realizar en Almendralejo

Imagen Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.

Asimismo, la RFEF ha informado que también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.

La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

En un breve comunicado, la RFEF ha añadido que «la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos».