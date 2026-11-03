Dos de los cayucos localizados durante la madrugada se trasladaron a Lanzarote. Los ocupantes de la tercera fueron trasladados a El Hierro

Quinto cayuco llegado a El Hierro este 3 de noviembre. Imagen: RTVC/ María Fernández

Este martes han llegado a El Hierro un total de 5 embarcaciones con personas migrantes a bordo. Una de ellas fue trasladada al Puerto de La Estaca y las otras 3 al Puerto de La Restinga. Salvamento Marítimo ha salido en las últimas horas en busca de otro cayuco, lo que sumaría seis embarcaciones durante la mañana de este martes, 3 de noviembre.

Imagen: Toño Navarro.

Noche del lunes y madrugada del martes

Por otra parte, un total de 163 migrantes han sido rescatados por personal de Salvamento Marítimo cuando navegaban rumbo a Canarias a bordo de tres embarcaciones diferentes. Ha ocurrido entre la noche del lunes y la madrugada del martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Imagen: Toño Navarro

Ninguno de los miembros de esas tres expediciones necesitó ser trasladado a centro sanitario alguno, tras ser auxiliados por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud y de la Cruz Roja que les aguardaban a su llegada a tierra, destaca en sus redes sociales el 112.

Cayuco entrando en La Restinga esta mañana de martes, 3 de noviembre. RTVC/7 María Fernández

Centro que precisa que dos de las embarcaciones en las que viajaban los inmigrantes referidos fueron localizadas en aguas próximas a Lanzarote, adonde fueron conducidos los inmigrantes que iban en ellas, en tanto que los ocupantes de la tercera fueron trasladados a El Hierro y tomaron tierra en ella, al ser la isla más cercana a la posición en que se hallaban.