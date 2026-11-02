Presunto maltrato a menores migrantes en centros de Quórum 77

Golpes, encierros durante varios días en un baño, insultos y el uso de pistolas láser y porras forman parte de las imágenes publicadas en exclusiva por Canarias7 tras levantarse el secreto de sumario

Los vídeos publicados este lunes en exclusiva por Canarias7 muestran el presunto maltrato que recibían menores migrantes acogidos en centros de la Asociación Quórum 77 en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Las imágenes forman parte de la causa judicial que investiga el trato a estos menores y han salido a la luz después de que se levantara el secreto de sumario.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En los vídeos se pueden ver golpes, encierros de varios días en un baño y graves insultos como «ratas» o «mierdosos». Unas imágenes que pueden herir la sensibilidad y que forman parte del procedimiento judicial abierto sobre la actuación de la asociación.

Francisco José Fajardo, periodista de Canarias7, explica que se investiga si se sometía a los menores «de forma presunta, insisto, a malos tratos si no seguían las reglas que se imponían desde la dirección».

Según detalla, entre los hechos que aparecen en la investigación figuran «vejaciones, humillaciones, agresiones físicas, cuartos de castigo, uso de armas como pistolas láser, porras».

Investigados directivos, educadores y personal de seguridad

La causa investiga a cargos directivos, educadores, personal de seguridad e intérpretes, ya sea por cometer estos actos o por la posible omisión del deber de socorro. La investigación también apunta a un posible delito de blanqueo de capitales por no destinar a su fin los más de 200 millones de euros recibidos del Gobierno de Canarias desde 2020.

Fajardo señala que «Canarias está en el centro de la actualidad informativa por un hecho tan desagradable como asociaciones que acogen a migrantes y que en vez de formarlos, adaptarlos e integrarlos en nuestra sociedad, lo que hacen pues intentar domesticarlos a base de golpes».

El periodista espera que la publicación de estos hechos sirva para remover conciencias y analizar la gestión y la atención que se presta a los migrantes en Canarias.