El presidente de Canarias reclama medidas, recursos y anticipación al Gobierno central ante el aumento de llegadas por la ruta atlántica y la nueva tragedia registrada en aguas canarias, con al menos siete muertos en un cayuco que se dirigía a Lanzarote

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar este lunes, 2 de noviembre, una respuesta del Ejecutivo central ante el repunte de la migración por la ruta atlántica. Esto fue después de que siete personas hayan fallecido en aguas de Lanzarote.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Foto de archivo de EuropaPress

«Se están cumpliendo las peores previsiones, la ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote», ha señalado Clavijo en un mensaje publicado en la red social X.

También ha recordado que estas muertes se suman a otras registradas durante los últimos días y ha subrayado que detrás de cada víctima hay «una vida, una historia y una familia».

Asistencia a los ocupantes de uno de los cayucos que han llegado a Canarias en los últimos días. Imagen de archivo de EFE

Canarias reclama medidas y recursos

El Presidente autonómico ha reprochado al Gobierno de España que, mientras se confirma el repunte de la ruta migratoria y continúan produciéndose fallecimientos, las islas siguen «sin respuestas».

Ha insistido en que Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación para afrontar la situación migratoria. «El Estado no puede seguir llegando tarde ni dejando, una vez más, a las islas solas frente a este drama humanitario», ha afirmado.