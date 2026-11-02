De los fallecidos de la embarcación con migrantes solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda

Informa: Redacción Informativos RTVC

Al menos siete personas han fallecido en una embarcación con casi 140 ocupantes rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote), según han informado fuentes de Salvamento Marítimo.

De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estar por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.

La noche del sábado al domingo ha sido intensa de nuevo en rescates en la Ruta Canaria, con intervenciones en Lanzarote y en El Hierro.

A lo largo de este lunes han llegado a isla de Lanzarote cuatro embarcaciones con un total de 262 personas.

Más de 500 migrantes en las últimas horas

Un nuevo cayuco con 19 personas de origen subsahariano en la isla de El Hierro eleva a 510 los migrantes llegados a Canarias desde la noche del sábado en ocho embarcaciones, ha informado Salvamento Marítimo.

Siete embarcaciones con migrantes han alcanzado las costas canarias en las últimas horas, tres de ellas en El Hierro y cuatro en Lanzarote.

La Guardamar Urania rescató la embarcación hacia las 5:20 horas, con 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, y los ha conducido a Lanzarote.

Además de esta neumática, a El Hierro han llegado 107 migrantes que viajaban a bordo de un cayuco rescatado a unos 9 kilómetros de la isla en la tarde noche del sábado.

También, la Salvamar Acrux ha rescatado a primera hora de este lunes otra embarcación con 59 varones magrebíes, a 8 kilómetros de la costa norte de Lanzarote, que ha sido conducida a puerto.

Igualmente, la Salvamar Al Nair ha rescatado otras dos neumáticas, una con 35 varones y otra con 36, todos magrebíes, en la costa de Lanzarote.

Asimismo, la Salvamar Navia ha trasladado un cayuco con 90 migrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, adonde han llegado a las 7:45 horas; y otro con 19 personas ha llegado al mismo lugar sobre las 10:25 hora canaria, tras ser escoltado por la Salvamar Diphda.