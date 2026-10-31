Las cuatro operaciones de rescate de las embarcaciones por parte de Salvamento Marítimo se han llevado a cabo en aguas próximas de El Hierro y Gran Canaria, tres cayucos y una patera

Grupo de migrantes llegados en las últimas horas a La Restinga, El Hierro. Imagen EFE

Un total de 434 personas migrantes han llegado o tienen prevista su llegada a Canarias entre la tarde del viernes y el mediodía de este sábado en tres cayucos y una patera, en cuatro operaciones de rescate realizadas por Salvamento Marítimo en aguas próximas a El Hierro y Gran Canaria.

La última operación se ha producido a las 06:00 horas de este sábado, cuando la Guardamar Polimnia rescató a 69 personas que viajaban en una patera, entre ellas cinco mujeres, según ha detallado Salvamento Marítimo.

La mayoría de sus ocupantes eran de origen magrebí y algunos subsaharianos. Su llegada al puerto de Arguineguín está prevista para las 12:00 horas.

Más embarcaciones a El Hierro

Una hora antes, a las 05:00 horas, la Salvamar Navia finalizó el desembarque en el puerto de La Restinga, en El Hierro, de 244 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de un cayuco.

Entre ellas hay nueve menores y nueve mujeres, han precisado las mismas fuentes.

Durante la noche del viernes, la Salvamar Diphda rescató a otros 30 migrantes que viajaban en un cayuco que se encontraba parado cerca de La Restinga. La operación se produjo a las 22:45 horas y sus ocupantes, de origen subsahariano, desembarcaron en el puerto herreño. Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de seis días desde Senegal.

Previamente, a las 18:12 horas del viernes, la misma embarcación había rescatado a 91 personas de origen subsahariano. Los migrantes viajaban en otro cayuco localizado a unos 80 kilómetros de El Hierro. En esta última embarcación viajaban 86 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad que también desembarcaron en La Restinga.

Una de estas personas ingresó en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

Según el relato de sus ocupantes, habían partido de Kartong (Gambia) y llevaban siete días de travesía. A bordo viajaban personas procedentes de Gambia, Senegal, Mali y Guinea-Bisáu.