Todos ellos han subido a bordo de la Salvamar Diphda, mientras que su cayuco, de diez metros de eslora, permanece a la deriva en el Atlántico

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a unos 90 kilómetros al sur de El Hierro a los ocupantes de un cayuco avistado por un velero, según han informado a EFE fuentes del organismo estatal.

Foto de archivo de la llegada de un cayuco a El Hierro. EFE/ Gelmert Finol



La Salvamar se dirige con estas personas al puerto de La Restinga, adonde llegará a última hora de la tarde.

Salvamento no ha precisado por el momento cuántas son, aunque fuentes de los servicios de emergencia apuntan a un centenar.

La alerta que ha permitido ponerlas a salvo partió de la tripulación de un velero que avistó su embarcación en medio de su travesía entre La Palma y Cabo Verde, detallan las fuentes.