La dificultad para encontrar plazas de avión a El Hierro durante los fines de semana afecta a la Isla

El Hierro está viviendo un crecimiento turístico en los últimos años de tal calibre que está teniendo repercusiones en la Isla. Entre ellas, la dificultad de encontrar billetes de avión para viajar a la isla durante cualquier fin de semana.

En los próximos cuatro meses no hay plazas en avión para volar a El Hierro un viernes por la tarde con vuelta el domingo.

El agente de viajes Daniel Morales explica que «el último vuelo de El Hierro sale 16:45 horas desde Tenerife y es el más demandado«.

No hay plazas en avión para volar a El Hierro en fin de semana en los próximos meses

Después de la pandemia, la Isla ha crecido en el número de turistas que la visitan cada año. La Consejera de Turismo, Transporte y Comunicaciones de El Hierro, Davinia Suárez, comenta que El Hierro ha crecido en cuanto a residentes y turistas, una de las razones ha sido el nuevo auditorio de La Peña que atrae un turismo de congresos.

«A pesar de que ha crecido la oferta de plazas aéreas, sigue siendo insuficiente«, opina la consejera.

Binter recuerda que ha incrementado la oferta con El Hierro en más de 6.000 plazas con respecto al pasado año.