Casi 3.000 migrantes han llegado a la isla este mes. El presidente canario reclama más medios sanitarios, mejoras en el muelle de La Restinga y una respuesta del Gobierno central.

Los últimos cayucos rescatados en El Hierro que permanecen en el puerto de La Restinga / RTVC / María Fernández

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este miércoles de que no se debe abusar de la buena disposición de los habitantes de El Hierro ante la presión migratoria que soporta la isla. Han desembarcado casi 3.000 personas durante octubre. Desde el muelle de La Restinga, ha rechazado la actitud conformista ante una situación que, según ha señalado, se prolonga desde hace años.

Clavijo ha visitado la localidad para trasladar el apoyo del Gobierno de Canarias al personal de Salvamento Marítimo, los sanitarios y los voluntarios de Cruz Roja que atienden a las personas que llegan en cayucos. Durante su visita, ha reprochado al Ejecutivo central que siga sin responder a las peticiones del Gobierno autonómico. Ha reclamado compromisos concretos para compatibilizar la atención a los migrantes con la actividad habitual del puerto.

Puerto de La Restinga, en El Hierro / RTVC

Entre las medidas solicitadas figura la instalación de un módulo sanitario en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE). Afirma que «con personal médico y de enfermería«. El objetivo es que las curas posteriores al triaje puedan realizarse allí sin desplazar a profesionales del Hospital Insular. Deben seguir atendiendo a la población residente y los casos graves.

Clavijo discrepa del Cabildo sobre la presión asistencial

Preguntado por las declaraciones del presidente del Cabildo, Alpidio Armas, quien considera que la isla puede asumir la situación actual. Clavijo ha manifestado su desacuerdo. Ha señalado que enfermeras y representantes sindicales le han trasladado las dificultades y la presión que afrontan. Ha pedido tener en cuenta también a los vecinos, los centros de buceo y el resto de servicios de La Restinga.

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El presidente autonómico ha reclamado además liberar espacio en el muelle para asfaltarlo y acondicionarlo, así como habilitar un terreno que permita facilitar ese traslado. También ha expresado su deseo de que Frontex pueda actuar en Canarias para contribuir a salvar vidas, anticipar las llegadas y preparar los recursos de acogida.

Por su parte, el senador por El Hierro, Javier Armas, ha advertido de que la llegada de un solo cayuco con personas en mal estado puede bloquear los servicios sanitarios de la isla. Según ha señalado, el ingreso hospitalario de entre 10 y 20 migrantes tiene un impacto importante sobre la atención destinada a los residentes.