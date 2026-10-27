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Rescatan al único ocupante de un velero varado en las rocas en Charco Manso, El Hierro

RTVC / EFE
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Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso

Salvamento Marítimo ha coordinado el rescate del único ocupante de un velero que había quedado a la deriva y acabó varado sobre las rocas en la zona de Charco Manso, en El Hierro.

Rescatan al único ocupante de un velero varado en las rocas en Charco Manso, El Hierro
Rescatan al único ocupante de un velero varado en las rocas en Charco Manso, El Hierro / Salvamento Marítimo

Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso.

Razón por la que el helicóptero 204 tuvo que evacuarlo y trasladarlo en buen estado hasta el aeropuerto de El Hierro.

En el dispositivo de emergencia también intervino la Salvamar Diphda.

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