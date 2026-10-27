Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso

Salvamento Marítimo ha coordinado el rescate del único ocupante de un velero que había quedado a la deriva y acabó varado sobre las rocas en la zona de Charco Manso, en El Hierro.

Rescatan al único ocupante de un velero varado en las rocas en Charco Manso, El Hierro / Salvamento Marítimo

Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso.

Razón por la que el helicóptero 204 tuvo que evacuarlo y trasladarlo en buen estado hasta el aeropuerto de El Hierro.

En el dispositivo de emergencia también intervino la Salvamar Diphda.