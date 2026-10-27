Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso
Salvamento Marítimo ha coordinado el rescate del único ocupante de un velero que había quedado a la deriva y acabó varado sobre las rocas en la zona de Charco Manso, en El Hierro.
Al llegar los recursos de emergencia, esta persona ya había abandonado el velero por sus propios medios y se encontraba en la costa, en una zona sin acceso.
Razón por la que el helicóptero 204 tuvo que evacuarlo y trasladarlo en buen estado hasta el aeropuerto de El Hierro.
En el dispositivo de emergencia también intervino la Salvamar Diphda.