El Hospital de El Hierro pide ayuda para aliviar la presión migratoria en las urgencias

González ha señalado que en estos momentos no hay «saturación», pese al repunte migratorio en la isla, donde en la última semana han llegado más de 1.500 personas

El director médico del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, Luis González, ha pedido refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil para agilizar los traslados de los migrantes una vez que son atendidos en urgencias y aliviar así la presión en el servicio.

Foto de archivo de los servicios sanitarios evacuando a un inmigrante al hospital de El Hierro tras su llegada al puerto de La Restinga. EFE/ Gelmert Finol

En declaraciones a los medios, González ha señalado que en estos momentos no hay «saturación», pese al repunte migratorio en la isla, donde en la última semana han llegado más de 1.500 personas.

No obstante, ha advertido de que están «un poco desbordados», y ha comparado los cinco migrantes atendidos en urgencias en octubre de 2025 con los 86 de lo que va de este mes, si bien la presión asistencial ha disminuido respecto a los días previos.

En cuanto a las hospitalizaciones, ha indicado que en lo que va de octubre se han registrado 21 ingresos de migrantes, frente a los dos del mismo mes de 2025, y que actualmente permanecen ingresados alrededor de diez.

Un incremento que coincide en época de gripes

Este incremento coincide con una época de gripes y catarros y con las necesidades asistenciales de una isla con una población envejecida, ha explicado González, quien ha asegurado que esta situación no supone que se deje de atender a los residentes.

El director médico ha señalado que están utilizando los pasillos del servicio de urgencias, aunque todavía no han tenido que habilitar el salón de actos para la atención sanitaria como ocurrió en otros momentos de mayor presión migratoria.

González ha situado entre las principales dificultades las esperas de pacientes que ya han recibido asistencia sanitaria, pero que permanecen durante horas en urgencias hasta que los efectivos policiales pueden hacerse cargo de sus traslados.

La plantilla de seguridad es escasa

Según ha explicado, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil son escasas y deben atender también las llegadas al puerto de La Restinga, lo que dificulta que puedan acudir al hospital cuando finaliza la atención a los migrantes.

«Le exigimos, le pedimos al Gobierno del Estado que ponga los medios necesarios», ha reclamado el director médico, quien ha señalado que los agentes «no dan más» y necesitan refuerzos.

Ha afirmado que el Servicio Canario de la Salud les ha proporcionado todos los apoyos que han necesitado.

Instalaciones deficientes

El director de Enfermería, Jorge Silva, ha denunciado las condiciones de trabajo del personal sanitario en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE), donde disponen de una enfermería que han ido montando progresivamente en un recinto policial cuya infraestructura no depende de ellos.

Silva ha explicado que han solicitado «muchísimas veces un habitáculo en condiciones» y ha advertido de que las deficiencias de las instalaciones y las inclemencias meteorológicas comprometen la seguridad de los profesionales.

En este sentido, ha relatado que durante las lluvias de los últimos días los sanitarios han trabajado con botas de agua y «con el agua por los pies».

La atención en el CATE evita que se colapse el hospital

El responsable de Enfermería ha destacado que la atención a los migrantes en el CATE permite evitar que se colapse un hospital de 31 camas y ha afirmado que en los últimos días han llegado a atender allí a más de 1.000 personas. Ha señalado que desde el ámbito sanitario pueden aportar mejoras en personal, medicación y recursos materiales, pero no resolver los problemas de infraestructura, por lo que están buscando alternativas si no se ofrece una solución a las condiciones de la enfermería.

«Tenemos que atender a estos pacientes, queremos atender a estos pacientes, pero tenemos la responsabilidad de proteger a nuestro personal», ha subrayado Silva.

El director de Enfermería ha insistido en que los trabajadores no se niegan a prestar asistencia, sino que reclaman condiciones que les permitan hacerlo de forma segura: «Queremos ir a trabajar, pero es que no podemos trabajar así, es imposible».