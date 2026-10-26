El programa de igualdad de La Radio Canaria dedica buena parte de su contenido a poner la perspectiva de las mujeres en el relato migratorio este martes a las 18:00 horas

El programa de igualdad de La Radio Canaria dirigido y presentado por Noemi Galván, ‘Ídolos de Tara‘, se centra este martes 27 de octubre a las 18:00 horas en la necesaria perspectiva de género en una semana de repunte migratorio en la que se ha conocido, además, un caso de agresión sexual en una embarcación que se dirigía a las islas. La violencia sexual forma parte del relato migratorio de las mujeres. Sucede en los países de origen de las mujeres migrantes, durante el trayecto migratorio y una vez que llegan a los países de destino.

La reciente agresión sexual ha sido sufrida por la ocupante de una patera por parte de otros tres compañeros de travesía que han quedado finalmente en libertad. Un juzgado de Lanzarote ha archivado la causa contra los tres hombres, dado que la Fiscalía entiende que España carece de competencia. Se estima así al haberse producido este delito en aguas internacionales y en una embarcación que, obviamente, carece de bandera o pabellón. La conductora del programa, Noemi Galván, abordará la complejidad de este asunto con la abogada experta en migraciones Louelia Sid Ahmed Ndiaye.

La reciente violación a una migrante en el trayecto hacia las islas, destapa la impunidad en la que pueden quedar estos casos.

En el auto que se ha conocido, la jueza pide, sin embargo, que se valore la intervención de 4 países. Guinea por ser el país de origen de la víctima; Mali y Burkina Fasso, por ser el país de los agresores y de Marruecos, de donde salió la embarcación.

La brecha y sostenibilidad de las pensiones

El otro asunto destacado en la entrega de esta semana tiene que ver con la irrupción de las pensiones en el debate de precampaña electoral. Noemi Galván charlará con una integrante de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas que abordará también con perspectiva feminista los principales motivos que les han llevado a las calles este fin de semana.

Además de valorar la sostenibilidad del sistema, el espacio pondrá el foco en la brecha de género de las pensiones que, según los principales organismos, ronda aún el 31%.