La Policía Nacional atribuye provisionalmente los hechos a tres hombres de 21, 25 y 30 años, que habrían agredido a una mujer durante el trayecto hacia Lanzarote

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a tres hombres de 21, 25 y 30 años como presuntos autores de una agresión sexual múltiple cometida contra una mujer durante la travesía de una patera con destino a Lanzarote.

Imagen de archivo. Policía Nacional

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre durante la travesía en alta mar, presumiblemente en aguas internacionales. Tras la llegada de la embarcación al puerto de Arrecife, la víctima comunicó a los servicios de salvamento que varios hombres la habían agredido sexualmente durante el trayecto.

La investigación comenzó tras la llegada a Arrecife

Ante el grave estado de salud que presentaba la mujer, los servicios de emergencia activaron los recursos necesarios para prestarle una primera asistencia. Posteriormente, la víctima recibió atención especializada en dependencias policiales.

A partir de ese momento, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron las gestiones para esclarecer los hechos y localizar a posibles testigos entre las personas que viajaban en la embarcación.

Un testigo colaboró con la investigación

Durante la investigación, y con la colaboración de FRONTEX, los agentes localizaron a uno de los migrantes que había viajado en la misma patera.

Esta persona manifestó haber presenciado la agresión y su voluntad de denunciar los hechos y colaborar con la investigación, según la Policía Nacional.

Las gestiones posteriores permitieron identificar y detener a tres hombres que viajaban en la embarcación. A ellos, los agentes atribuyen provisionalmente un delito de agresión sexual múltiple.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los tres detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.