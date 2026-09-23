El helicóptero Helimer 204 localizó la embarcación a unas 16 millas de la isla y la Salvamar Navia se dirige hacia ella para iniciar el rescate

Salvamento Marítimo ha desplegado un dispositivo de rescate para asistir a un cayuco con unas 90 personas a bordo localizado a unas 16 millas al sur de El Hierro.

Imagen de archivo. Salvamento Marítimo

Fuentes del organismo público han informado a EFE de que el helicóptero Helimer 204 avistó la embarcación precaria y comunicó su localización a la central a las 17:23 horas.

La Salvamar Navia, rumbo al cayuco

Tras recibir el aviso, la Salvamar Navia se ha dirigido hacia el lugar donde se encuentra el cayuco para prestar asistencia a sus ocupantes.

La previsión del dispositivo contempla el regreso al puerto de La Restinga una vez completada la intervención.