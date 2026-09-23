El presidente del Gobierno considera que «está claro» que el mecanismo marroquí falló durante la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio y pide medidas para evitar que vuelva a ocurrir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que «está claro» que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló durante la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio. Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo ha reclamado a Marruecos respuestas sobre lo ocurrido y medidas para evitar que vuelva a repetirse.

RTVC

Sánchez ha abordado la situación de Ceuta durante una entrevista en CNN, con motivo de su participación en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante la entrevista, ha destacado la relación muy positiva entre España y Marruecos durante su mandato, aunque ha reconocido el fallo del mecanismo de control fronterizo marroquí en este caso.

España pide medidas y explicaciones

El presidente del Gobierno ha explicado que España ha pedido a Marruecos que adopte las medidas necesarias para impedir que vuelva a producirse una situación similar. También ha reclamado al país vecino respuestas ante lo sucedido, al tiempo que ha señalado que España investiga igualmente las circunstancias de la entrada masiva en Ceuta.

Sánchez ha subrayado así la necesidad de aclarar lo ocurrido y prevenir nuevos episodios de estas características, dentro de la relación que mantienen ambos países.

La relación con Marruecos, una prioridad

Además, el presidente del Gobierno ha dejado claro que España necesita mantener una relación positiva con Marruecos, pese a las diferencias que pueda generar lo ocurrido en Ceuta.

En este contexto, Sánchez ha señalado que España debe devolver a Marruecos a la mayoría de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma, mientras ambos países mantienen la cooperación necesaria para abordar la situación.