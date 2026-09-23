Amplio despliegue de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ante los llamamientos a una nueva entrada masiva como la que ocurrió a finales de julio

Informa: Redacción Informativos RTVC

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ante los llamamientos a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio.

Ni el paso fronterizo ni el espigón de Benzú han registrado movimientos de personas en el entorno más próximo a pesar lo cual se mantienen tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) completando el dispositivo de seguridad y varios vehículos de la Policía Nacional.

El llamamiento, realizado a través de las redes sociales, se ha hecho coincidir este miércoles con una jornada de elecciones legislativas en Marruecos y en el mismo se hacía ver la posibilidad de que el paso fronterizo contara con un menor número de efectivos policiales para el control.

A lo largo de la madrugada la Guardia Civil ha desplegado en el entorno de la frontera varias unidades, contando incluso con el apoyo de un helicóptero así como de drones para vigilar toda la frontera.

Al contrario de lo sucedido a finales de julio, en esta ocasión no sólo se ha contado con una mayor presencia de efectivos del instituto armado y de la Policía Nacional sino que también se ha visto durante la madrugada a las Fuerzas Armadas por la carretera de acceso a la frontera como una medida de refuerzo.

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil a pesar del llamamiento a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio. EFE/ Reduan

Gran despliegue en El Tarajal

El elevado número de agentes desplegados en la misma puerta de la frontera del Tarajal ha sido la imagen más llamativa de esta mañana donde no se han registrado intentos de entrada.

Del mismo modo, los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre que separan la ciudad de Marruecos no han registrado aproximación de migrantes al vallado -situado a diez metros de altura-, aunque sí se ha advertido la presencia de migrantes subsaharianos.

Estos subsaharianos permanecen en el monte más próximo a la frontera norte de Benzú, si bien han descartado la posibilidad de acudir a la playa para buscar una entrada por esta zona donde precisamente ayer también saltaron las alertas al advertir que unos 150 subsaharianos se habían visto cerca de la población marroquí de Beliones, colindante con la frontera, según han informado fuentes policiales.

La convocatoria masiva es la segunda que se produce desde finales de julio ya que el 15 de agosto también hubo un llamamiento similar a través de las redes sociales sin que llegara a registrarse ninguna incidencia.

Todo ello se produce un día después de que el Ministerio del Interior anunciara haber iniciado los trámites para prolongar el espigón del Tarajal así como para instalar un sistema de balizamiento permanente que reemplazará a la actual barrera flotante instalada en agosto.

Tranquilidad también en Melilla

La situación en la frontera entre España y Marruecos en Melilla también es de tranquilidad y normalidad, con una notable presencia policial, y no se han dado hasta el momento intentos de entrada irregular a pesar de los llamamientos en redes para este miércoles.

Según han informado fuentes policiales, la noche ha sido tranquila en el perímetro fronterizo, y también en el paso de Beni-Enzar y el Dique Sur, dos de los puntos más vulnerables en el repunte de presión migratoria que sufrió Melilla los días 30 y 31 de julio, poco después de comenzar la crisis de Ceuta.

La Delegación del Gobierno en Melilla destacó este martes el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, que suman 1.300 agentes entre plantillas permanentes y unidades de refuerzo de la península, además de la coordinación en la frontera con Marruecos “todos los días del año”.

El Ministerio del Interior ha destinado a Melilla un refuerzo de 60 guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y mantiene el refuerzo de Policía Nacional que ya envió a principios de agosto ante el repunte migratorio.