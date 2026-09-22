El Ministerio prevé prolongar el espigón de El Tarajal en 100 metros lineales mediante un dique vertical, además de establecer un sistema de balizamiento flotante

Entrada masiva de personas desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Imagen EFE

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites necesarios para iniciar las obras de prolongación del espigón de El Tarajal, en Ceuta, una intervención que servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción. Para poder acometer la obra, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa.

La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos. En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, la instalación de un sistema de balizamiento flotante. Este sistema permitirá desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino que impedirá el paso sumergido. Esta última obra tendrá un coste estimado de 2 millones de euros. Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado el pasado mes de agosto.