El ministro Ángel Víctor Torres ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en estos momentos hay entre 500 y 700 menores sin proteger en las calles de Ceuta

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único para la crisis de Ceuta

Desde el 10 de agosto hasta este martes han retornado de forma voluntaria desde Ceuta a Marruecos un total de 6.791 migrantes, una decisión que solo en la última semana adoptaron 1.309 personas, la mayoría tras responder a los agentes en el trámite del triaje que no querían protección internacional.

Son algunas de las cifras que ha destacado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la crisis en Ceuta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado un nuevo informe de la situación tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Respecto a la semana pasada, el Gobierno rebaja la cifra de menores en las calles de Ceuta sin tutelar. De las estimaciones de hace siete días de entre 700 y 1.000 niños, este miércoles los datos son de entre 500 y 700 menores sin proteger aún frente a los 2.300 filiados ya.

Sobre los migrantes adultos, Torres ha detallado que de las más de 6.000 personas ya atendidas en instalaciones, se han realizado 2.546 triajes, un 40% más que la semana pasada, lo que implica una agilización en los expedientes de devolución, pues la mayoría no tienen derecho a asilo en España aunque se sigan los trámites de solicitud para quienes pidan esta protección.

De hecho, ha explicado que desde el 10 de agosto han retornado a Marruecos más de 7.000 personas -6.791 de forma voluntaria y 318 tras una orden de expulsión-. Solo ayer, ha enfatizado, volvieron 222 migrantes y en una semana 1.308.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.-EFE/ Javier Lizón

Aumento de los triajes

Torres ha explicado que este ritmo de regresos voluntarios se ha incrementado en paralelo al aumento de los triajes, un procedimiento en el que la Policía toma las huellas al migrante y este, acompañado de un traductor, expone sus circunstancias personales antes de cerrar este expediente con la pregunta de si solicita o no protección internacional.

«La mayoría responde que sí, aunque la mayoría ya sabe que no va a tener acceso a él, son marroquíes», ha añadido el ministro, quien ha asegurado que aquellos que responden que no quieren protección son lo que mayoritariamente regresan a Marruecos.

Como ejemplo, Torres ha dicho que de los 100 triajes de ayer, 26 no solicitaron asilo frente a 74 personas que sí lo hicieron. A esas 26 se les comunicó que se les abría expediente de devolución por lo que muchas de ellas son las que retornan voluntariamente. «Este es el camino que vamos a seguir».

Torres ha explicado que si el migrante responde afirmativamente a su petición de protección, el triaje da paso a otro procedimiento de entrevista personal que realiza bien la Policía Nacional e incluso también personal de la Oficina de Atención al Refugiado ,tras la cual se abre un expediente que tiene una duración aproximada de unas dos semanas.

Después, este expedientes se remite a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que concede o rechaza la protección. En este segundo caso, el afectado tiene otras dos semanas para presentar recurso ante la justicia, por lo que el procedimiento completo podría extenderse unas doce semanas, un periodo que el Gobierno ha dicho «está tratando de acortar».

Críticas a Vivas

Torres ha criticado al presidente de Ceuta, de quien ha dicho que está demostrando «que no está capacitado para presidir absolutamente nada» y al PP le ha dicho que «menos manifestación y mas poner alguna solución».

Y sobre la situación de los menores no acompañados, ha insistido en que la ciudad de Ceuta «no es un convidado de piedra», ya que tiene la tutela del menor y es precisa su voluntad expresa para que éstos vayan al resto del territorio español.

«El Gobierno de España lo ha dicho con claridad: 2.000 menores que hay en Ceuta en estos momentos, más los que quedan por las calles, hacinan a la ciudad de Ceuta y hacen que esos menores no estén en las mejores condiciones».

Así, el ministro ha dicho que la pregunta es «si la comunidad de Ceuta, si su Gobierno, está de acuerdo en que los menores salgan de Ceuta. Porque si no -ha advertido- se tendrán que quedar en Ceuta».

«O el presidente Vivas está con que los menores que están en su comunidad sean reagrupados y, si no es posible, vayan al resto del territorio español, o se quedan en Ceuta, porque es su voluntad», ha aseverado.

Y ha advertido de que, cuando el PP se manifieste el próximo fin de semana porque hay miles de personas en la calle, «habrá que decir que hay también menores en las calles que no salen de Ceuta porque no quiere el PP».