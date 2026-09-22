Telurio, el mineral al sur de Canarias que se disputan Marruecos y España

El volcán Monte Tropic y otros montes submarionos al sur de El Hierro concentran unas 2.600 toneladas de telurio y España defendió ante Naciones Unidas que forma parte de la prolongación natural del Archipiélago

El Monte Tropic, un enorme volcán submarino situado al suroeste de Canarias, se ha convertido en uno de los puntos de interés en la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos. El enclave se encuentra a casi 489 kilómetros del Archipiélago y alberga importantes recursos minerales, entre ellos unas 2.600 toneladas de telurio, un metal considerado clave para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Monte Tropic

El monte, actualmente extinguido, tiene su base a unos 4.000 metros de profundidad y se eleva alrededor de tres kilómetros sobre el fondo oceánico. Sus dimensiones son similares a las de Lanzarote. Aunque se encuentra más próximo al continente africano, forma parte de la prolongación natural submarina del Archipiélago canario, según la posición defendida por España. Monte Tropic y otros situados alrededor cuentan con yacimientos submarinos vírgenes con telurio, entre otros. Este metaloide tiene muchos usos en tecnología como alta ingeniería, por ejemplo, en la fabricación de paneles solares o en la fabricación de coches eléctricos.

Las estimaciones apuntan a la existencia de alrededor de 2.600 toneladas de telurio en esta zona. El mineral aparece asociado a las costras de ferromanganeso formadas sobre el fondo marino, unas estructuras que han sido objeto de distintas campañas de investigación científica.

La importancia del Monte Tropic no se limita, sin embargo, a la riqueza de sus fondos. Su ubicación lo sitúa en un espacio en el que se cruzan los intereses marítimos de España y Marruecos, especialmente a la hora de determinar hasta dónde puede extenderse la plataforma continental de cada país y, con ella, los derechos sobre los recursos existentes en el subsuelo.

España ha defendido ante Naciones Unidas que esta zona constituye una prolongación natural del Archipiélago canario. Esa consideración resulta relevante para determinar los derechos sobre los recursos minerales existentes más allá de la zona económica exclusiva.

Fuente de materiales codiciados internacionalmente

En el programa Buenos Días Canarias, Javier González Sanz, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), aborda las características de estos fondos marinos y las investigaciones realizadas en la zona. Las expediciones científicas han permitido tomar muestras y estudiar las formaciones minerales presentes tanto en el Monte Tropic como en otras elevaciones submarinas situadas al sur de Canarias.

El telurio comparte espacio en estos fondos con otros materiales de interés, incluidas las denominadas tierras raras. La cuestión adquiere además una dimensión geopolítica debido a la delimitación de las aguas y de la plataforma continental en esta parte del Atlántico. España y Marruecos mantienen intereses sobre espacios que pueden llegar a solaparse, una situación especialmente relevante por la presencia de estos recursos minerales.

El Monte Tropic se convierte así en mucho más que una formación volcánica sumergida. La riqueza mineral detectada al sur de Canarias y la discusión sobre quién puede ejercer derechos sobre esos fondos sitúan esta zona del Atlántico en el centro de un debate en el que se entrecruzan investigación científica, recursos estratégicos y delimitación marítima.

La cuestión está vinculada además al Sáhara Occidental. Marruecos proyecta sus espacios marítimos desde la costa saharaui y, de esta manera, incluye el área del Monte Tropic entre las zonas sobre las que reclama derechos. Sin embargo, Naciones Unidas y España no reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.