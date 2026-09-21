Temor en Ceuta ante la llamada en redes sociales para un nuevo intento de entrada masiva desde Marruecos el próximo 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en Marruecos

Informa: Redacción Informativos RTVC

Crece la tensión en Ceuta tras un fin de semana con manifestaciones de protesta en las calles. Una crisis humanitaria que deja aún a miles de personas en las calles porque no hay suficientes plazas de acogida. Mientras hay quien apunta que puede repetirse una entrada masiva de migrantes este miércoles coincidiendo con las elecciones en Marruecos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno está realizando más de un centenar de triajes de migrantes en Ceuta y que cerca de 250 personas han sido expulsadas por haber cometido ilegalidades.

Torres ha señalado que, aunque los expedientes de reagrupación familiar de menores no obtuvieron respuesta de Marruecos hasta el 31 de julio, confía ahora en que Rabat cumpla su compromiso de acoger a los menores y migrantes que corresponda. Sobre las declaraciones de la ministra de Infancia, Sira Rego, ha apuntado que muchos menores desean permanecer en España.

Un grupo de personas, convocadas por la federación provincial de asociaciones de vecinos de Ceuta, se concentran en la explanada de Juan XXIII para una marcha protesta hasta la frontera del Tarajal por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. EFE/Reduan

El responsable del mando único ante la crisis de Ceuta ha expresado también su preocupación ante un nuevo llamamiento en redes sociales para intentar una entrada masiva el próximo 23 de septiembre. Según ha indicado, Marruecos está reforzando sus fronteras y la diplomacia española mantiene contactos con Rabat para favorecer ese control.

Torres ha cifrado en unas 8.000 las personas acogidas actualmente en recursos del Gobierno central y de Ceuta, entre ellas más de 2.000 menores. Además, calcula que entre 3.000 y 3.500 migrantes permanecerían todavía en las calles.

El ministro ha insistido en trasladar el mensaje de que quienes intenten saltar la valla no podrán quedarse en España.

Europa, dispuesta a defender sus fronteras

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Ceuta que Europa está dispuesta a defender sus fronteras ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Feijóo ha realizado su cuarto viaje a Ceuta desde el inicio de la crisis acompañado por una delegación de eurodiputados encabezada por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber.

Durante la visita, los representantes europeos han recorrido distintos puntos, entre ellos la playa del Trampolín, para conocer la situación migratoria. Feijóo ha destacado el valor de la presencia de los eurodiputados y ha defendido que Ceuta forma parte de Europa y debe recibir atención de las instituciones comunitarias.

El dirigente popular ha señalado que su partido ha trasladado a Bruselas la situación de la ciudad y ha reclamado que se activen los canales diplomáticos europeos para defender la españolidad y europeidad de Ceuta y Melilla. También ha pedido un refuerzo de funcionarios europeos y la aplicación de mecanismos de crisis.

Feijóo ha sostenido que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el reglamento europeo de retorno permiten agilizar los procedimientos y retornar a quienes hayan entrado irregularmente.