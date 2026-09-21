La supuesta llegada de ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’ a Ceuta ha provocado altercados por parte de un grupo de personas que se concentraban para protestar por esta visita

Altercados registrados esta tarde a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’. EFE/ Rob

Al menos una persona ha sido retenida en un vehículo policial a raíz de los altercados registrados este domingo a la salida del puerto de Ceuta, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la supuesta llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo ‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’.

A través de redes sociales, varios grupos de ceutíes se habían convocado a la salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de este grupo que consideran vinculado a la izquierda radical.

Prestar ayuda humanitaria

El objetivo de este último colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

Según han informado en redes sociales varias personas vinculadas al partido político local Ceuta Ya, el coche que ha resultado destrozado no estaba vinculado con la llegada del colectivo que había motivado la protesta vecinal, sino que pertenece a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.

Denuncian los hechos

El también diputado de la Asamblea de Ceuta Mohamed Mustafa Ahmed ha informado a través de su perfil en Instagram que su compañera Ferreras ha denunciado lo ocurrido ante la Policía.

«Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban», ha explicado, al tiempo que ha aclarado que «nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy».

Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), han permanecido después en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevos alteraciones del orden público.

Durante el operativo, al menos han retenido a un joven. Lo han introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación, según ha informado a EFE uno de los agentes intervinientes.