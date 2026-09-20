Canarias y Baleares, casi a la par en llegadas de migrantes

Ambas rutas comparten una misma similitud y es que cada vez son más peligrosas, tanto hacia Canarias como Baleares

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en lo que va de año han llegado a Canarias carca de 5.600 migrantes. Una cifra que si se compara con Baleares, resulta siendo muy similar.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

Sin embargo, a Canarias lo han hecho a bordo de 76 embarcaciones, 4 veces menos que las empleadas en Baleares con más de 300. No es la única diferencia entre ambos archipiélagos en lo que a migración por mar se refiere. Por ejemplo, a Canarias llegan personas migrantes procedentes en su mayoría de Gambia, Mali, Senegal y Marruecos, mientras que a Baleares sobre todo personas argelinas y una tendencia al alza de somalíes.

Comisión Española

La diferencia que se opte por una ruta u otra, depende, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado a las políticas de fronteras, por ello, desde la Comisión han reiterado la necesidad cooperación para mejorar el desarorollo de los pueblos y zonas de origen.

No obstante, ambas comparten una misma similitud, rutas cada vez más peligrosas, tanto hacia Canarias como Baleares y con una misma motivación.