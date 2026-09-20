Los tres profesionales de la televisión pública de Cabo Verde que han concluido su estancia formativa en Canarias valoran el aprendizaje técnico y periodístico adquirido

El director de Medios y Contenidos de RTVC, Ángel Báez Álvarez, destacó en el acto de entrega de diplomas acreditativos que «la experiencia ha sido de gran valor por el intercambio de conocimientos que se aportan entre las dos televisiones públicas»

Los tres profesionales de la Radio Televisión Pública de Cabo Verde que han estado recibiendo formación audiovisual en Radio Televisión Canaria durante las dos últimas semanas han recibido los diplomas acreditativos de los conocimientos adquiridos de manos del director de Medios y Contenidos de RTVC, Ángel Báez Álvarez; la técnica superior de Proyectos del Departamento de Innovación del Instituto Tecnológico de Canarias, Asmaa Skareb Safir; y la técnica de la Dirección General de Relaciones con África, Verónica Arvelo.

El director de Medios y Contenidos de RTVC, Ángel Báez Álvarez (segundo por la izquierda), conversa con los profesionales caboverdianos en un plató de Televisión Canaria.

La formación se integra en el Programa Internacional de Formación de Formadores y Capacitación para África que financia la Dirección General de Relaciones con África a través del Instituto Tecnológico de Canarias. Carlos Benino Delgado Silva, operador de Iluminación; Ilson Francisco Dos Reis Tavares Andrade, operador de Sonido; y Nilton Batista Goncalves Freire Andrade, técnico Multimedia, han podido recibir formación práctica en Iluminación, Técnica de Sonido en radio y Periodismo y contenidos digitales, tutorizados por trabajadores de RTVC especializados en estas áreas.

«La experiencia ha sido de gran valor por el intercambio de conocimientos que se aportan entre dos televisiones públicas con intereses similares«, explicó Ángel Báez. «Hablamos de un programa formativo, pero también de un intercambio profesional de gran interés entre dos televisiones públicas que operan en archipiélagos, en un territorio fragmentado y que intentan ofrecer contenidos de cercanía, por lo que afrontamos parecidos retos».

En ese sentido, Nilton Batista Goncalves destaca que han tenido la oportunidad de «ver realidades que son parecidas a las que tenemos en Cabo Verde, pero con algunas diferencias. Ahora», concreta, «queremos ver si las podemos implementar en Cabo Verde». Para Nilton, que ha trabajado estrechamente con los responsables de la web y las redes sociales de RTVC, lo más que le ha impresionado «es el dinamismo que hay aquí para la cobertura de eventos y acontecimientos».

En parecidos términos se pronuncia Carlos Benino Delgado, quien subraya de la experiencia «una dinámica mayor, con un volumen muy grande de trabajo». También muestra su admiración por el nivel «de equipamiento». Según dice, «están muy bien servidos».

Por su parte, su colega Ilson Francisco Dos Reis afirma que «el día a día ha sido muy interesante, he visto nuevos proyectos y formas de hacer radio, diferentes, que no estaba acostumbrado» a hacer.

De izquierda a derecha, Nilton Batista, Carlos Benito Andrade e Ilson Francisco Dos Reis.

Acuerdo desde 2020

Esta experiencia formativa surge del acuerdo que suscribieron ambos medios públicos en 2020. Desde entonces, profesionales de diferentes perfiles han participado en acciones destinadas a compartir conocimientos, herramientas y experiencias entre las plantillas de las dos radiotelevisiones.

El programa en el que se enmarca forma parte de una colaboración que va más allá de la propia capacitación profesional y que ha permitido reforzar los vínculos entre ambos archipiélagos macaronésicos y tejer redes de trabajo conjuntas que se han ido volviendo cada vez más sólidas.