La Gomera Paradise puede seguirse a través de Canarias Play, en el canal de deportes de Televisión Canaria en youtube y en rtvc.es

Este domingo 20 de septiembre, la isla de La Gomera acoge la última jornada de la XV Gomera Paradise Skyrunning World ChampionsShips, tras tres días de competición.

Imágenes de Mónica Darias.

Se trata de un despliegue sin precedentes en la isla colombina, para poder llevar todas las imágenes de esta cita deportiva que es sede del Campeonato del Mundo Skyrunning.

Entre los principales atractivos de esta edición ha sido la presencia de 38 selecciones nacionales, con representación de países como España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Portugal o Suecia, entre otros. España e Italia parten entre las grandes favoritas en una competición que ha reunido a algunos de los mejores especialistas internacionales del skyrunning. La selección española ha estado formada por 16 corredores.

Imagen cedida. Facebook Gomera Paradise.

¿Dónde seguir la prueba?

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