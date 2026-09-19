Julen Calvó llega tras el italiano y le da una plata a España en la distancia Ultra de los Skyrunning World Championships. La noruega Shangave Balendran se hace con el oro. Marco Rodríguez y Estela Guerra vuelven a reinar en ‘su Paradise’

El italiano Cristian Minoggio se alza con su tercer Mundial en La Gomera / SKYRUNNING

Una cita para recordar, algo que se apreciará con el paso de los años. Así podría definirse lo vivido este sábado en La Gomera. La isla colombina, tras estrenarse con el Kilómetro Vertical el pasado viernes 18, celebró su día grande por todo lo alto. Unos 1.000 participantes tomaron parte en las cuatro distancias que pusieron rumbo a la meta ubicada en la capitalina plaza de Las Américas. Seis medallas de los Skyrunning World Championships —Campeonatos del Mundo de Skyrunning—, en juego en la Ultra Sky Race. Al final, los grandes protagonistas de la jornada planetaria fueron el ya triple campeón italiano Cristian Minoggio (6:12:12) y la noruega Shangave Balendran (7:27:16), muy fiables y regulares en los 62,30 kilómetros de ‘track’.

España logró dos platas merced a la fantástica actuación de Julen Calvó (6:19:02) y Mireia Pons (8:02:51), que dieron cuenta de su gran estado de forma en un ‘track’ muy exigente, tanto por la orografía colombina como por las condiciones meteorológicas y la humedad que caracteriza a las islas.

Dos triunfos locales

Más allá de la lucha por las medallas y por sumar puntos para la clasificación general por selecciones —el resultado se conocerá tras la disputa de la Sky de este domingo—, cabe distinguir y remarcar las actuaciones de los corredores locales, los asiduos y grandes valedores de Gomera Paradise. Uno de ellos, el oriundo de Vallehermoso Marco Rodríguez (4:38:06), al que no le bastó con debutar en la distancia de maratón, sino que lo hizo con un apabullante triunfo sobre la dupla riojana formada por Diego Sanz (5:04:43) y David Rioja (5:04:43) —entraron de la mano en meta—. La otra, Estela Guerra, que se medía a la plusmarquista de la Gofio Gomero Short Sky de 16 kilómetros, Nayra Díaz. La segunda hizo que la primera rindiera más y mejor para conseguir su propósito: rebajar la marca vigente hasta la fecha con un impresionante registro de 1:45:57.

El Mundial de Ultra Sky vuelve a dejar medallas ‘en casa’

Dos platas para España… y ya van tres. Al oro conseguido en la Vertical por Lluís Puigvert y a la plata de Bellido hay que sumarles las dos de este sábado, logradas por Julen Calvó y Mireia Pons en Ultra Sky. Ambos supieron medir muy bien los tiempos y aplicar una estrategia de carrera basada en no arriesgar lo que era factible.

El increíble estado de forma y la experiencia que atesora Cristian Minoggio fueron diferenciales ante el resto de corredores. El italiano supo velar armas en el bucle de Vallehermoso, a sabiendas de que la carrera no se decidía en los primeros 20 kilómetros del ‘track’. De hecho, pasó 5.º por la base de vida ubicada a los pies del Roque Cano. Hasta ahí mandaba, con piernas y cabeza de hierro, el español Julen Calvó, quien no desesperó pese al ataque del bicampeón —en La Gomera sumó su triple corona— antes de llegar a Aceviños. La lucha estaba servida entre dos estiletes que no ‘explotaron’ ni tan siquiera en el ascenso de la presa de Los Tiles.

El andorrano Samuel Ponce era el tercero en discordia, el que esperaba cualquier error o bajada de rendimiento para echarles el guante, pero esa oportunidad nunca llegó y los tres tuvieron que volver a domar la soledad en carrera.

No tuvieron contacto visual, pero ninguno ‘quitó el pie del acelerador’ antes de tiempo. Minoggio fue una lanza en la bajada técnica de La Cabezada para llevarse el calor del público gomero en las arterias principales de La Villa. Al final, su 6:12:12 mejoró por bastante las previsiones de llegada a meta; y es que a la base empírica se le sumó un contexto favorable: terreno compacto en la primera parte y una temperatura mucho más agradable que otrora. Siete minutos más tarde (6:19:02) arribó a meta Julen Calvó, quien se reivindicó con una medalla de plata tras un año complicado para él. Por su parte, Samuel Ponce fue capaz de mantener el bronce y cruzar el arco LED en 6:21:40.

La categoría femenina del Ultra

En categoría femenina, no hubo ni un atisbo de ‘campanada’. La noruega Shangave Balendran dio un recital de principio a fin. Incesante en los ascensos, firme en las zonas más pedregosas del ‘track’. Su 7:27:16 y el hecho de haberse metido en el 16.º puesto de la general del Campeonato del Mundo dan buena cuenta de ello. Después de adjudicarse el oro europeo de Sky Ultra en 2025 (Italia), suma una nueva presea dorada para el amplio palmarés nórdico.

Por detrás, Mireia Pons (8:02:51), quien no perdió la cabeza pese a no poder ir a por el campeonato. El subcampeonato no era baladí y, sobre esa base, desarrolló una estrategia de carrera más defensiva que ofensiva. La campeona de España de Ultra Trail en Domusa mantuvo la cabeza fría y la compostura suficiente como para entrar en meta nueve segundos antes que la estadounidense Careth Arnold (8:03:00).

El gomero Marco Rodríguez lo vuelve a hacer

Tras dos triunfos incontestables en la distancia de 30 kilómetros, el de Vallehermoso se atrevió a ir un paso más allá y tomar parte en la modalidad que partía ‘desde la puerta de su casa’. Su primera maratón, un debut soñado. Pese a ser especialista en verticales y media distancia, sintió que le debía algo a su isla y a su gente; es por ello que tomó parte en la Miel de Palma Sky Marathon. Había una alta competitividad y tenía la presión de ‘jugar en casa’, pero le pudo más demostrarle al mundo que La Gomera no solo es un buen lugar, por su orografía y paisajes, para practicar esta disciplina, sino que los corredores locales también merecen un espacio en ella.

De principio a fin, estuvo asistido por su gente, por su familia y por un sinfín de «¡Vamos, Marco!» en cada kilómetro de los 43 que recorrió hasta levantar la cinta de meta en San Sebastián de La Gomera. Su 4:38:06 lo compartió con su entorno, que lo esperaba en una línea de meta que volvió a ser testigo de unas lágrimas que son uno de los tantos ítems que lo definen como un gran atleta y una enorme persona. Y es que a La Gomera hay que conocerla, pero a gente como Marco también.

Entre la emoción del momento y una ristra importante de entradas en meta, destacó la hermandad de dos riojanos que arribaron a la línea de meta de la mano. Diego Sanz (5:04:43) y David Rioja (5:04:43) completaron el podio maratoniano.

Podio muy ajustado

Mientras, en féminas, la cosa estuvo mucho más igualada. Y es que Desiré Parajón (6:22:01) no pudo bajar el pistón ni un momento ante la vigilancia de Silvia María Caso (6:29:13). La cántabra afincada en Fuerteventura llegó a adelantar, en el avituallamiento de Los Tiles, a la del Club Avientu de Asturias; no obstante, la diferencia nunca fue tan importante como para decantar la balanza a su favor. La lucha fue por el primer puesto, porque el tercero nunca estuvo en manos de otra skyrunner que no fuera Yuliia Zelenina (6:37:08).

Las distancias más cortas, con acento canario

La Gofio de 16 kilómetros y la Silbo Gomero de 10 fueron todo un espectáculo. La primera, que partía desde El Atajo y afrontaba la subida homónima de 6 kilómetros, se decantó a favor de Estela Guerra, la grancanaria afincada en La Gomera —y enamorada de ella—, quien tuvo dos acicates importantes: uno, superar a Nayra Díaz; el otro, mejorar la marca que tenía la mentada corredora tinerfeña. Ambos la llevaron a ‘volar’ sobre el terreno y rebajar en más de dos minutos la plusmarca. Guerra puso un 1:45:57 para la historia y Díaz tuvo que conformarse con el segundo puesto (1:46:49). En tercer lugar llegó a meta Leire Castrejón (1:58:35).

Francisco Castillo Sastre suma y sigue. El palmero del Hilera ‘se quitó la espinita’ del cuarto puesto de hace dos años con un meritorio 1:31:19. Por detrás, el francés Maxence Clement (1:33:57) y el tinerfeño Saulo Gorrín (1:34:15).

En lo que respecta a la distancia más corta, la Silbo Gomero de 10 kilómetros se resolvió a favor del grancanario Juan Alberto Benítez (50:28) y la local Rita Morales (1:02:53).

Ahora, toda la emoción se traslada a Hermigua, municipio desde donde, este domingo 20 a las 8:00 horas, parte la Sky de 30 kilómetros. Últimas seis medallas mundialistas en litigio y una gran competitividad por las primeras plazas Open y Fecamon (Federación Canaria de Montaña).