La cadena ofrecerá este fin de semana la cobertura de la Gomera Paradise Skyrunning 2026, con 1.500 corredores, 270 de ellos en el Campeonato del Mundo, a través de la TDT, Canarias Play, rtvc.es y YouTube Deportes

La Gomera será este fin de semana el escenario del Campeonato del Mundo de Skyrunning, que se celebrará en el marco de la XV Gomera Paradise Sky Race 2026, este sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Televisión Canaria ofrecerá por primera vez una cobertura especial en directo de la competición.

El sábado 19 de septiembre, de 06:00 a 13:00 horas, la cadena emitirá la salida y el desarrollo de la Ultra (77 km) y la Maratón (43 km), con meta en San Sebastián de La Gomera. La retransmisión podrá seguirse a través de la TDT, Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

No obstante, en la TDT la emisión finalizará a las 12:00 horas por la retransmisión de la Misa de la Virgen de la Peña, aunque continuará en streaming hasta aproximadamente las 15:00 horas a través de Canarias Play, rtvc.es y YouTube Deportes.

Por su parte, el domingo 20 de septiembre será el turno de la Sky Race SWC (30 km), cuya retransmisión desde las 07.45 y hasta las 13.00 horas podrá seguirse íntegramente desde Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

Televisión Canaria retransmite por primera vez en directo el Campeonato del Mundo de Skyrunning desde La Gomera.

Cobertura de la prueba

Las retransmisiones de ambas jornadas contarán con la narración del periodista Nacho Feliciano, los comentarios de Jaime González y Moana Lilly Kehres, y las entrevistas en inalámbricos a cargo de Mónica Darias, a través de la TDT, Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de YouTube Deportes.

La cobertura permitirá seguir la prueba desde distintos puntos como Vallehermoso, Roque Cano, Aceviños, la Ermita de San Juan, el Estanquillo, la Presa de Los Tiles, Aguajilva, El Atajo, Laguerode (Las Casetas), La Gallarda y las metas en San Sebastián.

Fátima Febles, jefa de Deportes de Televisión Canaria, mostró su satisfacción: «Es muy importante que estemos en La Gomera. Hemos estado antes en pruebas tradicionales como la Transgrancanaria, la Tenerife Bluetrail, la Transvulcania, el maratón del Meridiano… y no podíamos faltar a una cita que ha crecido mucho como es La Gomera Paradise, que además acoge el Mundial de Skyrunning. Disfrutaremos de este apasionante deporte y de los preciosos paisajes gomeros por los que discurrirá».

Por su parte, Adasat Reyes, vicepresidente 1º y consejero de Régimen Interior y Patrimonio Insular en el Cabildo de La Gomera, señaló: «Agradecemos, por supuesto, desde la isla de La Gomera, a Televisión Canaria por apostar por esta retransmisión».

Mientras, José Antonio Rodríguez Herrera, director de la carrera, indicó: «Llevamos muchos meses trabajando en esto y estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo, con el directo de Televisión Canaria y un streaming que nos lanzará a nivel mundial, algo impensable hace unos años».

Una cita mundialista con participación internacional

La cita supondrá también la primera vez que Canarias reciba un campeonato mundial de esta disciplina, lo que situará a La Gomera en el centro internacional de las carreras de montaña.

La competición mundialista, organizada por Gomesport Eventos, contará con 270 corredores procedentes de 38 países y cinco continentes, dentro de una prueba que reunirá a 1.500 corredores, con un total de 27 medallas en juego en las modalidades Vertical, SkyUltra y Sky.

Entre los equipos que ya han confirmado su participación se encuentran España, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Montenegro, Japón, Eritrea, Francia, Croacia, Estados Unidos, Brasil, Perú y Bolivia, lo que refuerza el carácter global de una cita que contará con representación de Europa, América, África y Asia.