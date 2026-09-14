La Gomera Paradise se celebrará del 18 al 20 de septiembre con 270 corredores de 38 países y tres pruebas mundialistas de Vertical, SkyUltra y Sky

La Gomera Paradise convierte a la isla en capital mundial del skyrunning / Gomera Paradise

Del 18 al 20 de septiembre La Gomera se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos deportivos del año con la celebración de la Gomera Paradise Sky Race 2026 y convertirá a la isla en sede del Campeonato del Mundo de Skyrunning. La cita reunirá a la élite internacional de las carreras por montaña y situará a La Gomera en el centro de la atención mundial durante todo el fin de semana.

La competición mundialista contará con 270 corredores procedentes de 38 países y cinco continentes, con un total de 27 medallas en juego en las modalidades Vertical, SkyUltra y Sky. Será, además, la primera vez que Canarias acoja un Campeonato del Mundo de Skyrunning.

Tres días de máxima exigencia

El programa arrancará el viernes 18 de septiembre con la prueba Vertical, una carrera de 4,9 kilómetros y 950 metros de desnivel positivo. El recorrido partirá desde unos 300 metros sobre el nivel del mar y finalizará a 1.279 metros de altitud, poniendo a prueba la potencia de los especialistas desde los primeros metros.

El sábado 19 de septiembre llegará el turno de la SkyUltra, la prueba más larga del Mundial, con 63 kilómetros y 4.100 metros de desnivel positivo. La carrera tendrá un recorrido completamente nuevo, con salida nocturna desde Vallehermoso y llegada en San Sebastián de La Gomera.

Ese mismo sábado también se celebrarán las pruebas populares de Marathon Sky, Short Sky y Starter Sky, ampliando la participación a corredores independientes dentro de un fin de semana pensado tanto para la élite como para los aficionados.

La competición mundialista se cerrará el domingo 20 de septiembre con la modalidad Sky Race, que plantea un recorrido de 29 kilómetros y 1.900 metros de desnivel positivo entre Hermigua y San Sebastián de La Gomera, donde estará situada la línea de meta.

Una participación internacional

Entre los principales atractivos de esta edición estará la presencia de 38 selecciones nacionales, con representación de países como España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Portugal o Suecia, entre otros.

España e Italia parten entre las grandes favoritas en una competición que reunirá a algunos de los mejores especialistas internacionales del skyrunning. La selección española estará formada por 16 corredores.

Además de las selecciones nacionales, las pruebas de Gomera Paradise permitirán también la participación de atletas independientes, con salidas diferenciadas de las correspondientes al Campeonato del Mundo. La organización ha agotado por primera vez en su historia todos los dorsales disponibles, con un cupo máximo de 1.500 participantes.

La Gomera, protagonista

Los recorridos llevarán a los corredores por algunos de los paisajes más característicos de la isla, con barrancos, cumbres, senderos técnicos y zonas de laurisilva, en un escenario marcado por el contraste entre el mar y las zonas altas de La Gomera.

La cita tendrá además un importante componente internacional, ya que será el noveno Campeonato del Mundo de Skyrunning y el cuarto que se celebra en España, bajo el aval de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y siguiendo el protocolo de la International Skyrunning Federation (ISF).

Televisión Canaria, pendiente de la cita

Todo este espectáculo podrá seguirse también desde Canarias a través de Televisión Canaria, dentro de la cobertura que ofrecerá esta televisión, que acercará a los espectadores la celebración de una prueba que convertirá a La Gomera en el gran escenario del skyrunning internacional.