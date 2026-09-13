Un hermanamiento que cuenta con la colaboración del Cabildo de La Gomera y de la Reserva de la Biosfera de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay

Anaga Biofest culmina este mes de septiembre el recorrido iniciado en 2022 para conectar la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga con el resto de los territorios reconocidos con esta figura por la UNESCO en Canarias.

Por tanto, La Gomera pone el broche de oro a este primer ciclo de hermanamientos con una programación específica para los días 12 y 13 de septiembre, que permitirá conectar generando vínculos colaborativos en las ocho islas.

Informa. RTVC.

Un hermanamiento que cuenta con la colaboración del Cabildo de La Gomera y de la Reserva de la Biosfera de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay.

Imagen archivo RTVC.

Patrimonio etnográfico

Este hito consolida una línea de trabajo basada en el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas aplicadas para el desarrollo. Así como, conservación de estos territorios, especialmente entre las personas que viven, trabajan y desarrollan proyectos en ellos. A lo largo de estos años, el Anaga Biofest ha promovido encuentros entre agentes vinculados a la agricultura, la pesca, la educación, la artesanía, la gastronomía o el patrimonio etnográfico.

Este domingo 13 de septiembre, la propuesta ‘Garajonay: un viaje sensorial entre bosques y agricultura’ ha permitido adentrarse en la laurisilva del Parque Nacional de Garajonay. Además de conocer la relación entre agua, biodiversidad, paisaje y la actividad humana en este peculiar entorno. Así es que, se ha llevado a cabo un recorrido por el entorno de Las Creces con la puesta en marcha de una sesión de Baño de Bosque o Shinrin Yoku, práctica ancestral de origen japonés que permite conectar de forma consciente con el entorno natural.