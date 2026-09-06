La 65ª edición de las Jornadas Colombina conmemora el 534 aniversario de la salida de Cristóbal Colón desde San Sebastián de La Gomera y dedica su acto central a la reflexión sobre el presente

Las Jornadas Colombinas de La Gomera han celebrado su acto central con una mirada puesta en la memoria y en los retos actuales de las sociedades democráticas.

La 65ª edición conmemora el 534 aniversario de la salida de Cristóbal Colón desde el puerto y rada de San Sebastián de La Gomera, y ha incluido también un homenaje a las personas que han perdido la vida en el mar, con el encendido del pebetero y la entrega de una corona.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha destacado la importancia de aprovechar este encuentro para reflexionar sobre la necesidad de cuidar y proteger la democracia.

Las Jornadas Colombinas de La Gomera reivindican el valor de la memoria para proteger la democracia. RTVC

En la imagen (i) el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d).

Mantienen su esencia vinculada a la historia

Las Jornadas Colombinas han evolucionado en los últimos años para abordar diferentes preocupaciones de actualidad y cuestiones que afectan a la ciudadanía, aunque mantienen su esencia vinculada a la historia de La Gomera y a su papel en la gesta colombina.

Durante las intervenciones se ha puesto de relieve que la posibilidad de votar y elegir a los representantes no debe darse por garantizada, ante el ejemplo de numerosas democracias que han desaparecido o han dado paso a otros regímenes.

Las jornadas mantienen así un espacio de reflexión en el que la mirada al pasado sirve para comprender el presente y recordar los vínculos históricos que unen a La Gomera con los pueblos iberoamericanos.