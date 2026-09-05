La conferencia inaugural de las Jornadas Colombinas correrá a cargo del experto en memoria histórica Francisco Etxeberria y abordará el valor de preservar el pasado en las sociedades democráticas
San Sebastián de La Gomera acogerá este domingo, 6 de septiembre, el Acto Institucional de la LXV edición de las Jornadas Colombinas, que este año se celebran bajo el lema ‘Tras las huellas de la Historia’.
La cita comenzará a las 18:30 horas en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción.
La conferencia oficial estará a cargo de Francisco Etxeberria Gabilondo, doctor en Medicina y asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España.
Homenaje a los fallecidos en la mar
Su intervención reflexionará sobre la importancia de conocer y preservar la memoria histórica para comprender el presente. Reforzar la convivencia, la libertad y los derechos humanos.
La jornada comenzará con la firma del conferenciante en el Libro de Honor, seguida del izado de banderas y la interpretación de los himnos oficiales.
Posteriormente, se rendirá homenaje a los fallecidos en la mar. Así como a emigrantes e inmigrantes, en un acto marcado por la memoria y la fraternidad.