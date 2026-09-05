La conferencia inaugural de las Jornadas Colombinas correrá a cargo del experto en memoria histórica Francisco Etxeberria y abordará el valor de preservar el pasado en las sociedades democráticas

San Sebastián de La Gomera acogerá este domingo, 6 de septiembre, el Acto Institucional de la LXV edición de las Jornadas Colombinas, que este año se celebran bajo el lema ‘Tras las huellas de la Historia’.

Las Jornadas Colombinas de La Gomera comienzan este domingo con una mirada a la memoria y la democracia. Europa Press

La cita comenzará a las 18:30 horas en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción.

La conferencia oficial estará a cargo de Francisco Etxeberria Gabilondo, doctor en Medicina y asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España.

Homenaje a los fallecidos en la mar

Su intervención reflexionará sobre la importancia de conocer y preservar la memoria histórica para comprender el presente. Reforzar la convivencia, la libertad y los derechos humanos.

La jornada comenzará con la firma del conferenciante en el Libro de Honor, seguida del izado de banderas y la interpretación de los himnos oficiales.

Posteriormente, se rendirá homenaje a los fallecidos en la mar. Así como a emigrantes e inmigrantes, en un acto marcado por la memoria y la fraternidad.