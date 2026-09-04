Esta edición de las Jornadas Colombinas plantea una reflexión sobre el valor de la democracia y la necesidad de conocer y preservar la memoria histórica

Bajo el lema ‘Tras las huellas de la Historia’, la programación arrancó los días 2 y 3 de septiembre con dos conferencias centradas en la cultura iberoamericana y las relaciones históricas entre Canarias y América. Sin embargo, el programa continúa este viernes día 4 de septiembre con la propuesta ‘La Gomera a través del cine’.

Imagen cedida Cabildo de La Gomera.

En concreto, tendrá lugar en el municipio de Alajeró y es una iniciativa impulsada por el Aula Cultural de Cine del Campus La Gomera de la Universidad de La Laguna y ‘Charlas de Cine’.

Identidad de la isla

La actividad comenzará a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alajeró, e incluirá una proyección cinematográfica de películas con alcance dentro y fuera de Canarias, como ‘Guarapo’, ‘En el corazón del mar’, ‘La niebla y la doncella’ o ‘La Gomera’, entre otras. Posteriormente se desarrollará un coloquio con la participación de Manuel Díaz Noda, Fernando de Iturrate y Fabián Orán, en el que se reflexionará sobre cómo los paisajes, la historia, la cultura y la identidad de la isla han sido proyectados en estas piezas audiovisuales.

La LXV edición de las Jornadas Colombinas dio comienzo esta semana con una programación que, durante sus primeras jornadas, puso el foco en la historia, la cultura iberoamericana, los vínculos que han unido a Canarias y América a lo largo de los siglos y la mirada cinematográfica sobre La Gomera.

Desafíos actuales

Bajo el lema ‘Tras las huellas de la Historia’, esta edición de las Jornadas plantea una reflexión sobre el valor de la democracia y la necesidad de conocer y preservar la memoria histórica como herramientas para fortalecer la libertad, la convivencia y el diálogo ante los desafíos actuales.