Esta iniciativa responde a la vocación del programa de convertir la moda en una herramienta de desarrollo económico

Gran Canaria Moda Cálida, la plataforma pública del Cabildo de Gran Canaria para el impulso de la industria de la moda de la isla, llevará a Madrid el talento de cuatro de sus firmas en el marco de OMODA Madrid es Moda, reforzando su estrategia de crecimiento y proyección para el sector.

Imagen archivo RTVC.

Esta iniciativa responde a la vocación del programa de convertir la moda en una herramienta de desarrollo económico, fortaleciendo el posicionamiento de las empresas de la isla y favoreciendo nuevas oportunidades comerciales dentro y fuera de Canarias.

Compradores e influencers

Impulsada por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Moda Cálida presentará las colecciones nupciales de Aurelia Gil, Ogadenia Couture y Pedro Palmas y la propuesta de lencería de Gonzales en una acción concebida específicamente para generar visibilidad cualificada entre medios de comunicación, prensa especializada, prescriptores, compradores e influencers vinculados a la moda.

La propuesta se desarrollará a través de cuatro eventos en espacios independientes, concebidos para presentar el universo creativo de cada firma y poner en valor su individualidad y lenguaje creativo, dentro de una estrategia común de comunicación impulsada por Gran Canaria Moda Cálida en el marco de su colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Gran Canaria Moda Cálida es el programa de actuación público del Cabildo de Gran Canaria orientado a fortalecer, profesionalizar y proyectar la industria de la moda de la isla, acompañando a diseñadores y empresas en su desarrollo y facilitando su acceso a nuevos mercados.

Activo económico y creativo

Su actividad combina iniciativas de formación, comercialización, promoción e internacionalización con el objetivo de generar oportunidades para el tejido empresarial de la moda y consolidar el sector como un activo económico y creativo de Gran Canaria.

En este contexto, la participación en OMODA Madrid es Moda supone un nuevo punto de conexión con el mercado nacional, acercando las firmas de la isla a profesionales y potenciales colaboradores y favoreciendo la creación de relaciones que puedan traducirse en nuevas oportunidades para sus negocios.

La colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), socio estratégico del programa desde 2017, refuerza esta línea de trabajo mediante acciones de formación, asesoramiento y conexión con el ecosistema de la moda de autor española.

Lenguajes creativos

Las cuatro propuestas reflejan la diversidad de la moda de autor de Gran Canaria y su capacidad para abordar diferentes lenguajes creativos.

Aurelia Gil Novias presentará “CERO”, una propuesta que reivindica el oficio de la costura y una visión contemporánea de la novia.

GONZALES llevará su colección de lenceria “MRRÍA”, su colección número 11, inspirada en la novela Mararía de Rafael Arozarena y centrada en conceptos como identidad, territorio y mito.

OGADENIA Couture exhibirá “Mi Musa”, un proyecto desarrollado junto al artista Emilio Almoguera que conecta moda, pintura y naturaleza.

Por su parte, Pedro Palmas presentará con «Puntadas de Piedra» la colección “SILENCIO”, una propuesta inspirada en la arquitectura de Madrid y trasladada al lenguaje de la moda a través de siluetas escultóricas y materiales de diferentes texturas.

La presencia de estas cuatro firmas en OMODA Madrid es Moda pone de manifiesto el potencial de la moda de autor de Gran Canaria y el papel de Gran Canaria Moda Cálida como plataforma para acompañar al sector en su evolución, ampliar sus conexiones profesionales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.