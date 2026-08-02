El cantante tinerfeño Agoney comparte este lunes, a las 22:30 horas, una cena llena de confidencias con Rafa Méndez y Luna Zacharias

‘Mira quién viene a cenar‘ regresa este lunes, a las 22:30 horas, a Televisión Canaria con una nueva velada protagonizada por el cantante, músico y compositor tinerfeño Agoney. El artista visitará la casa de Rafa Méndez para compartir una conversación cercana en la que habrá espacio para los recuerdos, las confidencias y el humor.

Como en cada entrega, la chef lanzaroteña Luna Zacharias pondrá el toque gastronómico a la noche con un menú preparado especialmente para la ocasión. La cena comenzará con un picoteo de queso curado, uvas, anacardos y pan integral con semillas. Como plato principal servirá un bocata «Mala Pata», una adaptación del plato más conocido de su restaurante, y el postre será un bienmesabe acompañado de helado de vainilla y plátano.

A lo largo de la velada, Agoney repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. El cantante se dio a conocer en Operación Triunfo 2017 y, desde entonces, se ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama musical español. En 2022 ganó la novena edición de ‘Tu cara me suena’ y, un año después, fue segundo en el Benidorm Fest con Quiero arder.

Tras el paso de Lydia Lozano en el estreno y de Caco Senante y David Ascanio en la segunda entrega, el programa recibe ahora a Agoney para descubrir una faceta más personal del artista en una conversación distendida junto a Rafa Méndez, acompañada por la propuesta gastronómica de Luna Zacharias.

El resultado será una noche en la que la conversación y la gastronomía volverán a ser protagonistas en Televisión Canaria. ‘Mira quién viene a cenar’ se emitirá justo después de ‘El Club’, el concurso presentado por Kike Pérez y Alicia Suárez en el que alumnos de Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) ponen a prueba su talento entre fogones. Dos formatos consecutivos que convierten la noche de los lunes en una cita con la cocina, el producto canario y las historias de sus protagonistas.