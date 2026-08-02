Al menos 13 personas, dos de ellas de nacionalidad española, han muerto este sábado al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú

Integrantes de los Bomberos de Nazca operan en la zona donde una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nazca (Perú). EFE/Víctor Quilca

Según el informe de pasajeros al que ha tenido acceso la cadena peruana, los dos fallecidos españoles habrían sido identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Asimismo, otros siete serían de nacionalidad italiana, otros dos alemanes y los dos tripulantes peruanos.

Accidente a dos kilómetros del aeropuerto

El accidente se produjo en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca. La aeronave había despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica para sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha indicado que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que «los deudos reciban esta dolorosa noticias de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas».