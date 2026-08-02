Al menos 13 personas, dos de ellas de nacionalidad española, han muerto este sábado al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú
Según el informe de pasajeros al que ha tenido acceso la cadena peruana, los dos fallecidos españoles habrían sido identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Asimismo, otros siete serían de nacionalidad italiana, otros dos alemanes y los dos tripulantes peruanos.
Accidente a dos kilómetros del aeropuerto
El accidente se produjo en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca. La aeronave había despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica para sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha indicado que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que «los deudos reciban esta dolorosa noticias de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas».