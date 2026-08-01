En las islas más orientales se espera que se alcancen los 34 °C en zonas de interior y extremos del este y sureste

Los termómetros han superado en algunos puntos de Canarias los 37ºC en la primera mitad de este sábado, día en el que el archipiélago se encuentra en alerta por altas temperaturas.

Así, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, las temperaturas máximas registradas en la primera mitad del día han alcanzado, en la isla de Gran Canaria, los 37,4ºC en La Aldea de San Nicolás, los 37ºC en Teror y los 36,7ºC en Tejeda.

Aeropuerto de Tenerife Norte

Por su parte, en el aeropuerto Norte de Tenerife el termómetro ha subido hasta los 36,9ºC, mientras que el municipio de Agulo, en La Gomera, también era uno de los que mayor temperatura tenía en estas primeras horas de sábado, con 36,7ºC.

Las mínimas, en cambio, han registrado valores por debajo de los 20ºC en la isla de Tenerife principalmente, donde Arico ha tenido 19,4ºC a las 06.10 horas y el Valle de La Orotava 19,1ºC a las 07.50 horas.

La Victoria de Acentejo, por su parte, registraba 18ºC a las 05.30 horas, mientras que en las Cañadas del Teide ha sido donde menos ha subido el termómetro en las primeras horas de este sábado, con 16,5ºC alas 07.20 horas.

Finalmente, entre las estaciones donde el termómetro ha mantenido mínimas por debajo de los 20ºC, también está San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma, donde a las 07.30 horas había 18,5ºC.

Temperaturas durante la jornada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias calima en altura. En concreto, afectará a medianías y cumbres de las islas montañosas.

Imagen archivo RTVC.

Extremo sureste

El viento será de componente norte entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas y no se descartan rachas muy fuertes en estas zonas.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada, y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metro, además de calima.