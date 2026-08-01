El hombre herido presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia

Un hombre, de 65 años, ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión de dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en la rotonda de Los Pajaritos, en la GC-10, a su paso por Telde (Gran Canaria). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 03.23 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que aseguraron los turismos accidentados y liberaron a un ocupante del interior de uno de los habitáculos.

Imagen archivo RTVC.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a un hombre, de 65 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.